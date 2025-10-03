iPhone खरीदने के लिए शख्स ने बेच दी थी अपनी किडनी… आगे जो हुआ वो दिल दहला देगा

आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी बता रहे हैं, जिसे पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. यह कहानी है चीन के रहने वाले वांग शांगकुन की, जिसने महज 17 साल की उम्र में सिर्फ iPhone 4 और iPad 2 खरीदने के लिए अपनी एक किडनी बेच दी. उस वक्त 2011 में नए Apple गैजेट्स का क्रेज इतना ज्यादा था कि गरीब परिवार से आने वाले वांग ने गलत रास्ता चुन लिया.

कैसे लिया गलत फैसला

वांग ऑनलाइन एक ऑर्गन ट्रैफिकर से मिला, जिसने उसे किडनी बेचने के बदले मोटी रकम देने का वादा किया. वांग को लगा कि एक किडनी से भी इंसान जी सकता है, इसलिए उसने यह सौदा मंजूर कर लिया. वह हुनान प्रांत के एक छोटे शहर गया, जहां बिना किसी सुरक्षा और मेडिकल सुविधा के उसकी किडनी निकाल ली गई.

iPhone मिला, लेकिन जिंदगी बर्बाद हो गई

सर्जरी के बाद वांग के हाथ में पैसे आए और उसने तुरंत अपना सपना पूरा किया—नया iPhone और iPad खरीद लिया. कुछ समय तक उसे लगा कि उसने सही किया, लेकिन जल्दी ही उसकी खुशी दर्द में बदल गई. गंदे माहौल और खराब ऑपरेशन की वजह से उसकी दूसरी किडनी इंफेक्शन का शिकार हो गई. धीरे-धीरे उसकी किडनी की क्षमता सिर्फ 25% रह गई.

अब जिंदगी भर डायलिसिस पर निर्भर

आज वांग 31 साल का है और हर दिन डायलिसिस मशीन पर जी रहा है. एक छोटी सी इच्छा ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी. अब वह चल-फिर भी नहीं सकता और पढ़ाई-नौकरी का सपना सब खत्म हो चुका है.

सबक जो हमें सीखना चाहिए

वांग की कहानी सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि चेतावनी है. आज भी लोग महंगे गैजेट्स खरीदने के लिए कर्ज या गलत रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं. लेकिन वांग की जिंदगी बताती है कि एक गलत फैसला कितनी बड़ी सजा बन सकता है. गैजेट्स आते-जाते रहते हैं, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती.