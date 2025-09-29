GST कटौती का कमाल! Hero Splendor और Activa की बंपर बिक्री, टू-व्हीलर मार्केट में टूटा रिकॉर्ड
Home > टेक - ऑटो > GST कटौती का कमाल! Hero Splendor और Activa की बंपर बिक्री, टू-व्हीलर मार्केट में टूटा रिकॉर्ड

GST कटौती का कमाल! Hero Splendor और Activa की बंपर बिक्री, टू-व्हीलर मार्केट में टूटा रिकॉर्ड

देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक Hero Splendor रही. अगस्त 2025 में इसकी 3,11,698 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल के मुकाबले 2.89% ज्यादा है. इसकी मार्केट हिस्सेदारी 24.93% रही.

By: Renu chouhan | Published: September 29, 2025 2:21:09 PM IST

GST कटौती का कमाल! Hero Splendor और Activa की बंपर बिक्री, टू-व्हीलर मार्केट में टूटा रिकॉर्ड

अगस्त 2025 भारतीय टू-व्हीलर इंडस्ट्री के लिए बेहद खास रहा. इस महीने मोटरसाइकल और स्कूटर की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला. इसकी सबसे बड़ी वजह हाल ही में GST दर में कटौती है. अब 350cc से कम इंजन वाली बाइक्स और स्कूटरों पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. कीमतें घटने से ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की और नतीजा यह रहा कि अगस्त 2025 में टॉप 10 टू-व्हीलर की कुल बिक्री 12,50,328 यूनिट्स रही. यह आंकड़ा अगस्त 2024 की तुलना में 11.03% ज्यादा है.

हीरो स्प्लेंडर की बादशाहत
देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक Hero Splendor रही. अगस्त 2025 में इसकी 3,11,698 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल के मुकाबले 2.89% ज्यादा है. इसकी मार्केट हिस्सेदारी 24.93% रही. स्प्लेंडर अपनी शानदार माइलेज और लो मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है.

होंडा एक्टिवा और टीवीएस जूपिटर की बढ़ती डिमांड
दूसरे नंबर पर रहा Honda Activa, जिसकी 2,44,271 यूनिट्स बिकीं, यानी 7.39% की ग्रोथ. इसकी मार्केट हिस्सेदारी 19.54% रही. वहीं, TVS Jupiter ने भी धमाका किया और 59.43% की जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की. अगस्त 2025 में इसकी 1,42,411 यूनिट्स बिकीं, जबकि अगस्त 2024 में यह 89,327 थी.

पल्सर और एचएफ डीलक्स की बढ़त

पांचवें नंबर पर रहा Bajaj Pulsar, जिसकी 1,09,382 यूनिट्स बिकीं. यह पिछले साल की तुलना में 61.21% ज्यादा है. वहीं HF Deluxe ने 89,762 यूनिट्स बेचीं और 6.09% की ग्रोथ दर्ज की.

अन्य टू-व्हीलर का हाल
* Honda Shine: 1,63,963 यूनिट्स (6.32% गिरावट)
* Suzuki Access: 60,807 यूनिट्स (2.60% गिरावट)
* TVS Apache: 45,038 यूनिट्स (49.94% ग्रोथ)
* TVS XL: 43,886 यूनिट्स (1.48% गिरावट)
* Bajaj Platina: 39,110 यूनिट्स (6.69% गिरावट)

Tags: GSTHero SplendorHonda ActivaTVS Jupiter
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मिथुन चक्रवर्ती की बहू का हॉट अंदाज देख हो जाएगी...

September 30, 2025

अब घर बैठे उठाएं पहाड़ों वाली मैगी का मजा, नोट...

September 29, 2025

बैक्टीरिया नहीं पहुंचा सकेंगे नुकसान, बस पकाने से पहले इस...

September 29, 2025

भारत के इस अनोखे वाटरफॉल को देखने विदेश से आते...

September 29, 2025

परिवार के साथ बना रहे हैं मथुरा घूमने का प्लान,...

September 29, 2025

3 आसान आइटम से बनाएं घर जैसा स्वादिष्ट और क्रिस्पी...

September 29, 2025
GST कटौती का कमाल! Hero Splendor और Activa की बंपर बिक्री, टू-व्हीलर मार्केट में टूटा रिकॉर्ड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

GST कटौती का कमाल! Hero Splendor और Activa की बंपर बिक्री, टू-व्हीलर मार्केट में टूटा रिकॉर्ड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

GST कटौती का कमाल! Hero Splendor और Activa की बंपर बिक्री, टू-व्हीलर मार्केट में टूटा रिकॉर्ड
GST कटौती का कमाल! Hero Splendor और Activa की बंपर बिक्री, टू-व्हीलर मार्केट में टूटा रिकॉर्ड
GST कटौती का कमाल! Hero Splendor और Activa की बंपर बिक्री, टू-व्हीलर मार्केट में टूटा रिकॉर्ड
GST कटौती का कमाल! Hero Splendor और Activa की बंपर बिक्री, टू-व्हीलर मार्केट में टूटा रिकॉर्ड