GST घटते ही धड़ाम से गिरी 1 लीटर में 80KM चलने वाली बाइक की कीमत, डिजाइन भी झक्कास
Home > टेक - ऑटो > GST घटते ही धड़ाम से गिरी 1 लीटर में 80KM चलने वाली बाइक की कीमत, डिजाइन भी झक्कास

GST घटते ही धड़ाम से गिरी 1 लीटर में 80KM चलने वाली बाइक की कीमत, डिजाइन भी झक्कास

पहले TVS Star City Plus पर 20% GST और 1% सेस लगता था, जिससे इसकी एक्स-शोरूम कीमत 78,586 रुपये थी. नए नियमों के अनुसार अब इस पर केवल 18% GST लगेगा.

By: Renu chouhan | Published: September 28, 2025 3:30:05 PM IST

GST घटते ही धड़ाम से गिरी 1 लीटर में 80KM चलने वाली बाइक की कीमत, डिजाइन भी झक्कास

ऑटोमोबाइल सेक्टर में सरकार की तरफ से राहत दी गई है. अब 350 सीसी से कम क्षमता वाली मोटरसाइकलों पर GST घटा कर सिर्फ 18% कर दिया गया है, और सेस को पूरी तरह हटा दिया गया है. इस बदलाव का असर अब ग्राहकों को दिखाई दे रहा है और शोरूम में भारी भीड़ देखने को मिल रही है.

क्यों कम हुई कीमत?
पहले TVS Star City Plus पर 20% GST और 1% सेस लगता था, जिससे इसकी एक्स-शोरूम कीमत 78,586 रुपये थी. नए नियमों के अनुसार अब इस पर केवल 18% GST लगेगा. इसका मतलब है कि मोटरसाइकल की कीमत में 8,564 रुपये की कमी हुई है.

नई कीमतें
GST कम होने के बाद TVS Star City Plus की दो वेरिएंट्स की एक्स-शोरूम कीमत इस प्रकार है:

वेरिएंट 1: 69,300 रुपये
वेरिएंट 2: 72,900 रुपये

इस बदलाव के बाद यह बाइक और भी ज्यादा ग्राहकों के लिए किफायती हो गई है.

TVS Star City Plus की खासियतें
Star City Plus को देश की सबसे सस्ती और भरोसेमंद मोटरसाइकलों में गिना जाता है.

माइलेज: 83.09 kmpl, जिससे यह सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक में शामिल है.
इंजन: 109.7 cc, पावर 8.19 PS, टॉर्क 8.7 Nm
फ्यूल टैंक: 10 लीटर
कर्ब वेट: 115 किलोग्राम
इसके अलावा, यह बाइक दमदार परफॉर्मेंस और आसान हैंडलिंग के लिए जानी जाती है. Star City Plus की ये खूबियां इसे शहर और गांव दोनों जगहों पर लोगों की पसंद बनाती हैं.

Tags: GSTTVStvs star city plus
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

10 मिनट में घर पर बनाएं नींबू स्क्रब, पाएं चमकदार...

September 28, 2025

6-6-6 वॉकिंग टेक्निक: वजन घटाने और सेहत सुधारने का नया...

September 28, 2025

घर पर बनाएं टेस्टी गार्लिक ब्रेड, जिसे देखकर और खाकर...

September 28, 2025

दुग्गा-दुग्गा! 33 साल की हसीना पर फिदा हुए फैन्स, तस्वीरें...

September 28, 2025

उंगलियां चाट-चाट कर लोग खाएंगे, घर में बनाएं स्वादिष्ट और...

September 28, 2025

नवरात्रि में कन्या भोज के लिए बनाएं ये भोग, नहीं...

September 28, 2025
GST घटते ही धड़ाम से गिरी 1 लीटर में 80KM चलने वाली बाइक की कीमत, डिजाइन भी झक्कास

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

GST घटते ही धड़ाम से गिरी 1 लीटर में 80KM चलने वाली बाइक की कीमत, डिजाइन भी झक्कास

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

GST घटते ही धड़ाम से गिरी 1 लीटर में 80KM चलने वाली बाइक की कीमत, डिजाइन भी झक्कास
GST घटते ही धड़ाम से गिरी 1 लीटर में 80KM चलने वाली बाइक की कीमत, डिजाइन भी झक्कास
GST घटते ही धड़ाम से गिरी 1 लीटर में 80KM चलने वाली बाइक की कीमत, डिजाइन भी झक्कास
GST घटते ही धड़ाम से गिरी 1 लीटर में 80KM चलने वाली बाइक की कीमत, डिजाइन भी झक्कास