GST घटते ही धड़ाम से गिरी 1 लीटर में 80KM चलने वाली बाइक की कीमत, डिजाइन भी झक्कास

ऑटोमोबाइल सेक्टर में सरकार की तरफ से राहत दी गई है. अब 350 सीसी से कम क्षमता वाली मोटरसाइकलों पर GST घटा कर सिर्फ 18% कर दिया गया है, और सेस को पूरी तरह हटा दिया गया है. इस बदलाव का असर अब ग्राहकों को दिखाई दे रहा है और शोरूम में भारी भीड़ देखने को मिल रही है.

क्यों कम हुई कीमत?

पहले TVS Star City Plus पर 20% GST और 1% सेस लगता था, जिससे इसकी एक्स-शोरूम कीमत 78,586 रुपये थी. नए नियमों के अनुसार अब इस पर केवल 18% GST लगेगा. इसका मतलब है कि मोटरसाइकल की कीमत में 8,564 रुपये की कमी हुई है.

नई कीमतें

GST कम होने के बाद TVS Star City Plus की दो वेरिएंट्स की एक्स-शोरूम कीमत इस प्रकार है:

वेरिएंट 1: 69,300 रुपये

वेरिएंट 2: 72,900 रुपये

इस बदलाव के बाद यह बाइक और भी ज्यादा ग्राहकों के लिए किफायती हो गई है.

TVS Star City Plus की खासियतें

Star City Plus को देश की सबसे सस्ती और भरोसेमंद मोटरसाइकलों में गिना जाता है.

माइलेज: 83.09 kmpl, जिससे यह सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक में शामिल है.

इंजन: 109.7 cc, पावर 8.19 PS, टॉर्क 8.7 Nm

फ्यूल टैंक: 10 लीटर

कर्ब वेट: 115 किलोग्राम

इसके अलावा, यह बाइक दमदार परफॉर्मेंस और आसान हैंडलिंग के लिए जानी जाती है. Star City Plus की ये खूबियां इसे शहर और गांव दोनों जगहों पर लोगों की पसंद बनाती हैं.