एडवेंचर लवर्स के लिए खुशखबरी! GoPro लाया बिल्ट-इन LED वाला नया कैमरा

गोप्रो लिट हीरो की कीमत USD 269.99 (लगभग ₹22,400) रखी गई है. यह अभी प्री-ऑर्डर पर उपलब्ध है और 21 अक्टूबर 2025 से शिपिंग शुरू होगी. तुलना करें तो पिछला स्टैंडर्ड गोप्रो हीरो USD 199.99 (लगभग ₹16,600) में आता है. यानी नए वर्जन की कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इसमें लाइटिंग और परफॉर्मेंस दोनों का बड़ा अपग्रेड मिल रहा है.

By: Renu chouhan | Published: September 25, 2025 6:01:34 PM IST

गोप्रो ने अपने पॉपुलर हीरो कैमरा सीरीज का नया वर्जन लॉन्च किया है, जिसे Lit Hero नाम दिया गया है. इस कैमरे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें बिल्ट-इन LED लाइट्स दी गई हैं, जो रात में या कम रोशनी में शूटिंग को बेहद आसान बना देती हैं. अब आपको अलग से टॉर्च या फ्लैशलाइट ले जाने की जरूरत नहीं होगी. कैमरे में लेंस के पास चार हाई ब्राइटनेस LED लाइट्स लगी हैं, जो इसे एडवेंचर और क्रिएटिव शूटिंग का परफेक्ट साथी बनाती हैं.

4K वीडियो और शानदार लाइटिंग सिस्टम
लिट हीरो कैमरा 4K/60fps वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है. यानी चाहे आप नाइट ट्रेकिंग कर रहे हों, ऑफ-रोडिंग एडवेंचर पर हों, या पानी के अंदर शूटिंग करना चाह रहे हों—यह कैमरा हर जगह बेहतरीन रिजॉल्यूशन और क्लैरिटी देगा. खास बात यह है कि इसकी LED लाइटिंग सिस्टम कम रोशनी में भी आपके वीडियोज और फोटोज को शार्प और ब्राइट बना देती है.

कीमत और उपलब्धता
गोप्रो लिट हीरो की कीमत USD 269.99 (लगभग ₹22,400) रखी गई है. यह अभी प्री-ऑर्डर पर उपलब्ध है और 21 अक्टूबर 2025 से शिपिंग शुरू होगी. तुलना करें तो पिछला स्टैंडर्ड गोप्रो हीरो USD 199.99 (लगभग ₹16,600) में आता है. यानी नए वर्जन की कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इसमें लाइटिंग और परफॉर्मेंस दोनों का बड़ा अपग्रेड मिल रहा है.

वजन और बैटरी परफॉर्मेंस
यह कैमरा केवल 93 ग्राम का है, जो स्टैंडर्ड वर्जन से सिर्फ़ 7 ग्राम भारी है. बैटरी बैकअप की बात करें तो यह कैमरा 100 मिनट तक लगातार 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है (बिना LED लाइट के). यानी लंबे शूट्स के लिए भी यह भरोसेमंद साबित होगा.

वॉटरप्रूफ और डिफ्यूजर अटैचमेंट
गोप्रो लिट हीरो 16 फीट तक वॉटरप्रूफ है. यानी आप आसानी से इसे स्विमिंग, डाइविंग और अंडरवॉटर शूट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके साथ आने वाला डिफ्यूजर अटैचमेंट LED लाइट को सॉफ्ट कर देता है, जिससे फोटो और वीडियो ज्यादा नैचुरल लगते हैं. इसे आप चेहरे की शूटिंग या क्रिएटिव फोटो इफेक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

भारत में लॉन्च?
फिलहाल यह कैमरा भारतीय मार्केट में उपलब्ध नहीं है. हालांकि, टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे जल्दी ही भारत में भी लॉन्च किया जा सकता है. एडवेंचर और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए यह कैमरा एक नया गेम-चेंजर साबित हो सकता है. 

