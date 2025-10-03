अब गूगल में AI का राज! कर्मचारियों की नौकरी पर मंडरा रहा खतरा, सच जानकर हो जाएंगे हैरान
Home > टेक - ऑटो > अब गूगल में AI का राज! कर्मचारियों की नौकरी पर मंडरा रहा खतरा, सच जानकर हो जाएंगे हैरान

अब गूगल में AI का राज! कर्मचारियों की नौकरी पर मंडरा रहा खतरा, सच जानकर हो जाएंगे हैरान

कंपनी ने अपने क्लाउड डिजाइन विभाग से 100 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरियां खत्म कर दी हैं. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब कंपनी अपने कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को ज्यादा इस्तेमाल करने पर जोर दे रही है और खर्चों में कटौती कर रही है.

By: Renu chouhan | Published: October 3, 2025 8:07:04 AM IST

अब गूगल में AI का राज! कर्मचारियों की नौकरी पर मंडरा रहा खतरा, सच जानकर हो जाएंगे हैरान

गूगल (Google) ने एक बार फिर छंटनी की है. इस बार कंपनी ने अपने क्लाउड डिजाइन विभाग से 100 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरियां खत्म कर दी हैं. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब कंपनी अपने कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को ज्यादा इस्तेमाल करने पर जोर दे रही है और खर्चों में कटौती कर रही है.

किन कर्मचारियों पर पड़ी गाज?
रिपोर्ट के अनुसार, छंटनी का असर उन टीमों पर पड़ा है जो “क्वांटिटेटिव यूजर एक्सपीरियंस रिसर्च” और “प्लेटफॉर्म एंड सर्विस एक्सपीरियंस” जैसी इकाइयों में काम कर रही थीं. ये टीमें आमतौर पर डेटा इकट्ठा करती हैं, सर्वे करती हैं और यह अध्ययन करती हैं कि यूजर्स गूगल के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं. कई मामलों में पूरी-पूरी टीमों का आधा हिस्सा निकाल दिया गया है. अधिकतर प्रभावित कर्मचारी अमेरिका में स्थित हैं. कुछ को यह मौका दिया गया है कि वे दिसंबर की शुरुआत तक कंपनी के अंदर कोई दूसरी भूमिका ढूंढ लें.

AI पर कंपनी का फोकस
गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई (Sundar Pichai) ने साफ कहा है कि अब काम करने का तरीका बदलना होगा. उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि वे अपने रोज़मर्रा के काम में AI टूल्स का इस्तेमाल करें. पिचाई का कहना है- ‘अब हमें ज्यादा कर्मचारियों पर निर्भर रहने के बजाय AI की मदद से ज्यादा प्रोडक्टिव होना होगा.’

भारी निवेश की तैयारी
गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट (Alphabet) ने हाल ही में घोषणा की कि वह साल 2025 में करीब 85 अरब डॉलर पूंजीगत परियोजनाओं पर खर्च करेगी. यह राशि पिछले लक्ष्य 75 अरब डॉलर से काफी ज्यादा है. इस पैसे का बड़ा हिस्सा डेटा सेंटर्स और AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा.

डिजाइन टीमों के लिए मुश्किल समय
गूगल की डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस टीमें हमेशा से कंपनी की प्रोडक्ट डेवलपमेंट का अहम हिस्सा रही हैं. लेकिन अब इन टीमों की कटौती यह दिखाती है कि कंपनी की प्राथमिकता बदल गई है और अब AI को हर काम के केंद्र में रखा जा रहा है.

Tags: googlegoogle job cutsgoogle layoffssundar pichai
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बेहतर नींद और ग्लोइंग स्किन चाहिए? सोने से पहले पिएं...

October 3, 2025

ये 7 लिपस्टिक शेड्स हर स्किन टोन को देंगे परफेक्ट...

October 3, 2025

कौन हैं 28 साल की रुक्मिणी वसंत? जिसने’कांतारा चैप्टर 1′...

October 3, 2025

करवा चौथ पर ट्राय करें ये साड़ी स्टाइल, पति की...

October 3, 2025

एक-एक तस्वीर में झलकती है बोल्डनेस, देखिए Namrita Malla की...

October 3, 2025

जायफल खाने के चमत्कारी फायदे, सेहत और नींद दोनों के...

October 3, 2025
अब गूगल में AI का राज! कर्मचारियों की नौकरी पर मंडरा रहा खतरा, सच जानकर हो जाएंगे हैरान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

अब गूगल में AI का राज! कर्मचारियों की नौकरी पर मंडरा रहा खतरा, सच जानकर हो जाएंगे हैरान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अब गूगल में AI का राज! कर्मचारियों की नौकरी पर मंडरा रहा खतरा, सच जानकर हो जाएंगे हैरान
अब गूगल में AI का राज! कर्मचारियों की नौकरी पर मंडरा रहा खतरा, सच जानकर हो जाएंगे हैरान
अब गूगल में AI का राज! कर्मचारियों की नौकरी पर मंडरा रहा खतरा, सच जानकर हो जाएंगे हैरान
अब गूगल में AI का राज! कर्मचारियों की नौकरी पर मंडरा रहा खतरा, सच जानकर हो जाएंगे हैरान