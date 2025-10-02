GPay पर फंस गई है आपकी पेमेंट… इस नंबर पर करं कॉल करें, झट से आ जाएंगे पैसे…!

GPay Customer Care Number : आजकल ज्यादातर लोग UPI के जरिए रोजमर्रा की चीजों के लिए पेमेंट करते हैं. दुकानों पर सामान खरीदने से लेकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तक, Google Pay (GPay) का इस्तेमाल आम हो गया है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट करते वक्त कोई तकनीकी दिक्कत आ जाती है- पैसे अकाउंट से कट जाते हैं, लेकिन सामने वाले को नहीं पहुंचते. ऐसे समय में सबसे जरूरी होता है, Google Pay Customer Care से तुरंत संपर्क करना.

सावधान! गूगल पर मिलने वाले फेक नंबर से रहें दूर

बहुत से लोग परेशानी में सीधे गूगल पर GPay हेल्पलाइन नंबर सर्च करते हैं. लेकिन यहीं पर फ्रॉड शुरू हो जाता है. गूगल सर्च में कई बार फर्जी नंबर दिखते हैं जो ठगी करने वालों के होते हैं. अगर आप ऐसे किसी नंबर पर कॉल करते हैं, तो आपका और नुकसान हो सकता है.

इसीलिए जरूरी है कि आप Google Pay का ऑफिशियल कस्टमर केयर नंबर पहले से सेव करके रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत और सुरक्षित तरीके से मदद ली जा सके.

Google Pay Helpline Number क्या है?

GPay का आधिकारिक कस्टमर केयर नंबर है: 1-800-419-0157 (Toll Free)

ये नंबर गूगल सपोर्ट पेज और GPay ऐप, दोनों जगह से कन्फर्म किया गया है. इस हेल्पलाइन पर आप हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में बात कर सकते हैं.

GPay ऐप से कस्टमर केयर से कैसे करें संपर्क?

1. सबसे पहले अपने फोन में Google Pay ऐप खोलें.

2. ऊपर दाईं ओर दिए गए प्रोफाइल आइकन पर टैप करें.

3. अब नीचे स्क्रॉल करें और “Get Help” ऑप्शन पर क्लिक करें.

4. इसके बाद फिर नीचे जाएं और “Contact Support” पर टैप करें.

5. यहां आपको Call या Chat का विकल्प मिलेगा.

6. Call पर टैप करने के बाद आपको ऑफिशियल नंबर दिखेगा, जहां से आप सीधे GPay टीम से बात कर सकते हैं.

GPay इस्तेमाल करना जितना आसान है, उतनी ही जल्दी उसमें दिक्कतें भी आ सकती हैं. अगर आपके पैसे अटक जाएं या कोई और परेशानी हो, तो तुरंत 1-800-419-0157 पर कॉल करें. ध्यान रखें, कभी भी गूगल पर सर्च किए गए नंबर पर भरोसा न करें- इससे फ्रॉड का खतरा बढ़ जाता है.