Google Maps में आ रहा है नया Power-Saving Mode, अब फोन की बैटरी चलेगी और ज्यादा

दुनिया भर में अगर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले नेविगेशन ऐप की बात करें, तो Google Maps का नाम सबसे ऊपर आता है. चाहे रास्ता ढूंढना हो, ट्रैफिक से बचना हो या किसी नई जगह का पता लगाना- लोग सबसे पहले Google Maps ही खोलते हैं. लेकिन एक बड़ी शिकायत जो यूजर्स लंबे समय से कर रहे थे, वो थी – इसकी बैटरी खपत (battery drain). लंबे समय तक नेविगेशन ऑन रहने से फोन की बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी. अब Google ने इस समस्या को हल करने की ठान ली है. कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए नया Power-Saving Mode तैयार किया है, जो बैटरी की खपत को काफी हद तक कम कर देगा.

Google Maps का नया Power-Saving Mode क्या है?

एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, Google Maps जल्द ही अपने Android ऐप में एक खास फीचर लॉन्च करने वाला है- जिसका नाम होगा Power-Saving Mode. इस फीचर का काम बहुत ही सिंपल है- यह नेविगेशन के दौरान केवल जरूरी जानकारी दिखाएगा और बाकी सब चीजों को हटा देगा, जिससे फोन की बैटरी ज्यादा देर तक चलेगी. इस मोड में Maps का इंटरफेस monochrome (ब्लैक एंड व्हाइट) हो जाएगा- यानी इसमें सिर्फ बेसिक मैप और नेविगेशन कर्सर दिखेगा, बाकी सब रंग और अनावश्यक जानकारी गायब हो जाएगी.

कैसे करेगा ये नया फीचर काम?

रिपोर्ट के अनुसार, यह फीचर Google Maps वर्जन 25.44.03.824313610 (बीटा) में पाया गया है. इसके कोड में लिखा गया है कि यूजर को बस अपने फोन का Power बटन दबाना होगा, और यह मोड एक्टिवेट हो जाएगा. एक्टिवेशन के बाद मैप का पूरा इंटरफेस ब्लैक एंड व्हाइट थीम में बदल जाएगा. यूजर को सिर्फ नेविगेशन का रास्ता, समय (ETA) और बचा हुआ डिस्टेंस दिखेगा. यह फीचर खासकर तब काम आएगा, जब आपके फोन की बैटरी कम हो और आपको अभी भी लंबा सफर तय करना हो.

Portrait मोड में ही करेगा काम

Google Maps का यह नया Power-Saving फीचर सिर्फ Portrait मोड (खड़ा स्क्रीन व्यू) में काम करेगा. यानी जब आप फोन को वर्टिकल पोजिशन में पकड़ेंगे तभी यह मोड एक्टिव रहेगा. अब तक Google Maps का Dark Mode थोड़ा ब्लू टिंट वाला होता था, लेकिन इस नए मोड में स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक एंड व्हाइट रहेगी- जिससे डिस्प्ले की लाइटिंग और एनर्जी की खपत कम होगी.

क्यों है यह फीचर खास?

इस फीचर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह उन यूजर्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो लंबी यात्रा (Long Drive) या रोड ट्रिप्स पर जाते हैं. अगर बीच रास्ते में बैटरी खत्म हो जाए तो नेविगेशन बंद हो जाता है- लेकिन अब इस नए Power-Saving Mode से यूजर अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे बिना बार-बार चार्जर ढूंढे. यह फीचर Google Maps को और भी स्मार्ट और यूजर-फ्रेंडली बना देगा.