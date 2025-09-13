अब हर डिलीवरी ट्रैक होगी एक क्लिक में, Gmail का नया Purchases टैब कर देगा ऑनलाइन शॉपिंग आसान!

ऑनलाइन शॉपिंग आज हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है. चाहे कपड़े हों, इलेक्ट्रॉनिक्स या घर का सामान – लोग हर दिन इंटरनेट से ऑर्डर करते हैं. ऐसे में हर एक डिलीवरी ईमेल और ट्रैकिंग मैसेज को अलग-अलग संभालना मुश्किल हो जाता है. इसी परेशानी का हल Google लेकर आया है.

Google ने हाल ही में Gmail में एक नया “Purchases” (खरीदारी) टैब लॉन्च किया है. इस टैब की मदद से यूज़र्स अपनी सभी खरीदारी और डिलीवरी से जुड़ी ईमेल्स को एक ही जगह पर देख पाएंगे. अब आपको अलग-अलग ईमेल्स खंगालने या कूरियर वेबसाइट्स पर जाकर ट्रैक करने की जरूरत नहीं होगी.

नया फीचर कैसे काम करेगा?

यह फीचर मोबाइल और वेब दोनों पर धीरे-धीरे ग्लोबली रोल आउट किया जा रहा है. Personal Google account holders अब अपनी सारी खरीदारी से जुड़ी ईमेल्स को एक ही टैब में पा सकेंगे. इसमें पुराने ऑर्डर्स, डिलीवरी डिटेल्स और शिपमेंट स्टेटस भी आसानी से दिखेंगे. जो पैकेज 24 घंटे के भीतर डिलीवर होने वाले हैं, वे पहले की तरह इनबॉक्स के ऊपर दिखते रहेंगे.

2022 के पैकेज ट्रैकिंग टूल का अपग्रेड

Google ने 2022 में Gmail में Package Tracking Tool लांच किया था, जिसमें डिलीवरी अपडेट्स सीधे इनबॉक्स में दिखते थे. नया “Purchases” टैब उसी फीचर का अपग्रेड वर्ज़न है. फर्क सिर्फ इतना है कि अब आपको अलग-अलग ईमेल्स में जाकर डिटेल्स देखने की बजाय सबकुछ एक जगह मिलेगा.

छुट्टियों के मौसम में बड़ी मदद

Google का कहना है कि यह फीचर खासकर Holiday Season में बहुत काम आएगा. इस समय ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज सबसे ज्यादा होता है और लोगों के पास ऑर्डर कन्फर्मेशन व डिलीवरी अपडेट्स की बाढ़ सी आ जाती है.

PwC की 2025 Holiday Outlook रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 39% गिफ्ट शॉपिंग खर्च Thanksgiving और Cyber Monday के बीच सिर्फ 5 दिनों में होता है. ऐसे समय में नया Purchases टैब यूज़र्स के लिए शिपमेंट मैनेजमेंट को आसान बना देगा.

Promotions टैब में भी नया बदलाव

सिर्फ Purchases टैब ही नहीं, Google ने Promotions Category में भी सुधार किया है. अब यूज़र्स को प्रमोशनल ईमेल्स को “Most Relevant” (सबसे ज़्यादा जरूरी) के हिसाब से सॉर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा. इस तरह आपके लिए जरूरी ब्रांड्स और ऑफर्स ऊपर दिखेंगे. इसके अलावा, Gmail समय-समय पर आपको नए ऑफर्स और लिमिटेड टाइम डील्स की याद भी दिलाएगा. Google ने कहा है कि यह अपडेट आने वाले हफ्तों में मोबाइल यूज़र्स तक पहुंच जाएगा.

क्यों है यह फीचर खास?

सारी खरीदारी से जुड़ी ईमेल्स एक जगह

समय और मेहनत की बचत

छुट्टियों और त्योहारों के दौरान ज्यादा मददगार

ऑफर्स और डील्स मिस होने का कम चांस

इनबॉक्स और भी साफ और ऑर्गनाइज़्ड

FAQs

Q1. Gmail का नया Purchases टैब किसके लिए है?

यह फीचर सभी पर्सनल Google अकाउंट यूज़र्स के लिए है.

Q2. क्या पुराने ऑर्डर्स भी दिखेंगे?

हां, इसमें पुराने ऑर्डर और शिपमेंट ईमेल्स भी दिखेंगे.

Q3. क्या यह सिर्फ मोबाइल पर मिलेगा?

नहीं, यह फीचर मोबाइल और वेब दोनों पर उपलब्ध होगा.

Q4. Promotions टैब का नया अपडेट क्या है?

अब आप प्रमोशनल ईमेल्स को “Most Relevant” के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं और समय पर ऑफर्स की नोटिफिकेशन भी पाएंगे.