Google Gemini का धमाका: अब आपके स्मार्ट टीवी में भी होगा AI असिस्टेंट, कंटेंट सर्च की झंझट होगी कम..!

Google Gemini in Smart TV : गूगल ने अपने नए AI असिस्टेंट Gemini को अब Android TV में रोलआउट करने की घोषणा की है. ये कदम स्मार्ट टीवी यूजर्स के लिए एक बड़ी सुविधा लेकर आ रहा है, जिससे वे अपने टीवी से सीधे नैचुरल लैंग्वेज में संवाद कर सकेंगे और मनोरंजन को और भी सहजता से एक्सेस कर पाएंगे.

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: September 24, 2025 1:25:16 PM IST

दुनिया भर में 300 मिलियन से ज्यादा Android TV डिवाइस एक्टिव हैं, जो इस तकनीक की लोकप्रियता को दिखाता है. हालांकि, कई कंपनियां Android बेस्ड कस्टम टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रदान करती हैं, जो स्मार्ट टीवी के एकस्पीरिएंस को और विविध बनाते हैं. कुछ टीवी में हाइब्रिड सिस्टम भी होते हैं, जहां Android TV के साथ-साथ उस ब्रांड का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी शामिल होता है. ऐसे में Google Gemini का रोल और भी अहम हो जाता है क्योंकि ये कई तरह के टीवी मॉडल्स पर काम कर सकेगा.

 Gemini स्मार्ट टीवी पर कैसे करेगा मदद?

Gemini का उद्देश्य स्मार्ट टीवी यूजर्स की मनोरंजन की जरूरतों को पूरा करना है. ये AI असिस्टेंट फिल्मों और सीरीज को खोजने, पसंदीदा शो के छूटे हुए सीजन्स सजेस्ट करने, और यहां तक कि नाम भूल जाने पर भी सही कंटेंट खोजने में मदद करेगा. यदि यूजर्स किसी फिल्म या शो के बारे में जानकारी या रिव्यू जानना चाहता है, तो वह सीधे Gemini से सवाल पूछ सकता है.

जैसे फोन में AI चैटबॉट्स टास्क को सरल बनाते हैं, वैसे ही Gemini स्मार्ट टीवी में भी काम करेगा, न केवल मनोरंजन से जुड़े सवालों के लिए बल्कि अन्य सामान्य पूछताछ के लिए भी उपयोगी साबित होगा.

 Gemini और मौजूदा AI असिस्टेंट्स का तालमेल

आजकल अधिकांश प्रीमियम स्मार्ट टीवी में इनबिल्ट असिस्टेंट होते हैं जो टीवी के बेसिक कार्यों को आसान बनाते हैं. Google ने साफ किया है कि Gemini मौजूदा असिस्टेंट्स को प्रतिस्थापित नहीं करेगा, बल्कि इसे एक एड-ऑन फीचर के रूप में पेश किया जाएगा. इससे यूजर्स को एक और विकल्प मिलेगा जिससे उनकी इंटरैक्शन और बेहतर हो सकेगी.

 भविष्य में विस्तार की संभावनाएं

अभी Gemini फीचर चुनिंदा स्मार्ट टीवी मॉडल्स में उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन कंपनी का लक्ष्य इसे ज्यादा से ज्यादा टीवी ब्रांड्स तक पहुंचाना है. इस साल के अंत तक भारतीय टीवी यूजर्स को भी इस फीचर का लाभ मिलने की उम्मीद है. इस पहल से स्मार्ट टीवी पर मनोरंजन और सूचना तक पहुंच और भी सहज होगी.

Google Gemini का टीवी में आगमन स्मार्ट मनोरंजन की दुनिया में एक नया कदम है, जो यूजर्स को उनकी भाषा में बातचीत करते हुए कंटेंट खोजने और उपयोग करने की सुविधा देगा. ये न केवल तकनीकी उन्नति का प्रतीक है, बल्कि मनोरंजन को और भी सरल, व्यक्तिगत और इंटरैक्टिव बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव भी है.

