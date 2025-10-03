Hackers ने किया सबसे बड़ा कांड! Google के कर्मचारियों में किया अटैक, कुख्यात गैंग आया सामने
Google ने पुष्टि की है कि उसके कर्मचारियों को हैकर्स से धमकी भरे एक्सटॉर्शन ईमेल मिल रहे हैं. इन ईमेल्स में हैकर्स दावा कर रहे हैं कि उन्होंने गूगल की Oracle बिजनेस एप्लिकेशन्स से संवेदनशील डेटा चुरा लिया है.

By: Renu chouhan | Published: October 3, 2025 6:36:47 AM IST

आज के डिजिटल दौर में साइबर हमले किसी छोटे संगठन तक सीमित नहीं हैं. अब बड़ी टेक कंपनियां भी सुरक्षित नहीं हैं. हाल ही में Google ने पुष्टि की है कि उसके कर्मचारियों को हैकर्स से धमकी भरे एक्सटॉर्शन ईमेल मिल रहे हैं. इन ईमेल्स में हैकर्स दावा कर रहे हैं कि उन्होंने गूगल की Oracle बिजनेस एप्लिकेशन्स से संवेदनशील डेटा चुरा लिया है.

हैकरों का नया तरीका
गूगल ने बताया कि हैकर्स बड़ी मात्रा में (high-volume campaign) ईमेल भेज रहे हैं, जो सिर्फ Google तक सीमित नहीं है बल्कि अन्य कंपनियों के टॉप एक्जीक्यूटिव्स तक भी पहुंच रहा है. इन ईमेल्स में धमकी दी जा रही है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो चुराए गए डेटा को पब्लिक कर दिया जाएगा.

Cl0p गैंग से जुड़ा नाम
इन ईमेल्स को भेजने वाले हैकर ग्रुप का नाम कुख्यात रैनसमवेयर गैंग Cl0p से जोड़ा जा रहा है. यह गैंग पहले भी कई हाई-प्रोफाइल साइबर अटैक कर चुका है. हालांकि गूगल ने साफ किया है कि अब तक इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि हैकर्स के पास वाकई में डेटा है.

कंपनी का रुख
गूगल इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहा है और लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है. हालांकि अभी तक कंपनी ने यह खुलासा नहीं किया है कि कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं. वहीं, Oracle और Cl0p गैंग की तरफ से भी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

खतरे की घंटी
यह घटना दिखाती है कि साइबर अपराधी अब सीधे बड़े अधिकारियों (executives) को निशाना बना रहे हैं. इसका मकसद है डर और दबाव बनाकर अपनी मांगें मनवाना. यह साइबर क्राइम की नई रणनीति है, जिसमें न केवल नेटवर्क बल्कि व्यक्तियों पर भी हमला किया जा रहा है.

सीख क्या है?
इस घटना से यह साफ है कि चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, साइबर खतरे से बचना आसान नहीं है. गूगल कर्मचारियों और अन्य कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स के लिए यह चेतावनी है कि संदिग्ध ईमेल्स से हमेशा सावधान रहें, अंजान लिंक पर क्लिक न करें और किसी भी असामान्य गतिविधि की तुरंत सूचना आईटी टीम को दें.

