लग्जरी वैन सेगमेंट में मच गया तहलका! मार्केट में आई नई Mercedes-Benz V-Class ,खासियत ऐसी की झट से करेंगे बुक

Mercedes-Benz V-Class भारत में 1.4 करोड़ रुपये में लॉन्च हुई है. बड़ी बॉडी, पेट्रोल-डीजल इंजन, एयर सस्पेंशन और 4 या 6 सीट ऑप्शन के साथ ये आरामदायक और मॉडर्न फीचर्स वाली लग्जरी वैन है.

By: sanskritij jaipuria | Published: March 3, 2026 2:44:19 PM IST

Mercedes-Benz V-Class को हाल ही में मुंबई में एक खास कार्यक्रम के दौरान पेश किया गया. इस मौके पर एक्टर सैफ अली खान और निर्माता व इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान भी मौजूद रहे. इस लग्जरी वैन की कीमत भारत में लगभग 1.4 करोड़ रुपये रखी गई है. खास बात ये है कि इस मॉडल को भारत में ही असेंबल किया जाता है. बड़ी और आरामदायक गाड़ियों की बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी ने इसे नए रूप में बाजार में उतारा है.

कार की डिजाइन

V-Class अपनी बड़ी बनावट के लिए जानी जाती है. इसकी लंबाई लगभग 5.4 मीटर से ज्यादा है और व्हीलबेस करीब 3.4 मीटर है. यही कारण है कि इसे भारत की बड़ी कारों में गिना जाता है. इसका बाहरी डिजाइन मजबूत और शालीन है. AMG लाइन ट्रिम इसे थोड़ा स्पोर्टी लुक भी देता है.

नई V-Class में अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम और आधुनिक तकनीक दी गई है. इसकी ऊंची बॉडी और दमदार उपस्थिति इसे सड़क पर अलग पहचान देती है. ये गाड़ी खासकर उन लोगों के लिए पसंदीदा मानी जाती है जो ज्यादा जगह और आराम चाहते हैं.

इंजन और सस्पेंशन

ये वैन पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है. इसमें एयर सस्पेंशन सिस्टम दिया गया है, जिससे जरूरत के अनुसार गाड़ी की ऊंचाई बदली जा सकती है. इससे खराब या ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी सफर आसान हो जाता है.

इंजन को इस तरह से तैयार किया गया है कि लंबी दूरी की यात्रा के दौरान भी गाड़ी स्मूद चलती रहे और यात्रियों को झटके कम महसूस हों.

अंदर से आरामदायक और सुविधाजनक

V-Class सामान्य रूप से 6 सीटों के साथ आती है, लेकिन इसे 4-सीटर लेआउट में भी चुना जा सकता है. 4-सीटर ऑप्शन में पीछे बैठने वालों को ज्यादा जगह मिलती है. इसमें पावर स्लाइडिंग दरवाजे दिए गए हैं, जिससे अंदर आना-जाना आसान हो जाता है. दूसरी पंक्ति की सीटों में मसाज, वेंटिलेशन और हीटिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं. सभी सीटों में वेंटिलेशन की सुविधा दी गई है.

पीछे बैठने वालों के लिए अलग क्लाइमेट कंट्रोल, खिड़कियों पर ब्लाइंड्स और कई अन्य आरामदायक सुविधाएं दी गई हैं. हालांकि इसमें रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम और सनरूफ नहीं मिलता. कुल मिलाकर, V-Class उन लोगों के लिए एक ऑप्शन है जो बड़ी, आरामदायक और तकनीक से लैस गाड़ी की तलाश में हैं.

