Flipkart Big Diwali Sale में iPhone 16 पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट, सिर्फ ₹34,999 में पाने का मौका

यह सेल 24 अक्टूबर 2025 तक चलेगी. इस सेल में प्रीमियम स्मार्टफोन्स पर बड़े-बड़े डिस्काउंट दिए जा रहे हैं. अगर आप लंबे समय से iPhone खरीदने का सोच रहे थे, तो यह मौका आपके लिए एकदम परफेक्ट है.

By: Renu chouhan | Published: October 11, 2025 12:58:59 PM IST

iPhone 17 Manufacturing
iPhone 17 Manufacturing

फ्लिपकार्ट की Big Diwali Sale 2025 शुरू हो चुकी है और यह सेल 24 अक्टूबर 2025 तक चलेगी. इस सेल में प्रीमियम स्मार्टफोन्स पर बड़े-बड़े डिस्काउंट दिए जा रहे हैं. अगर आप लंबे समय से iPhone खरीदने का सोच रहे थे, तो यह मौका आपके लिए एकदम परफेक्ट है.

iPhone 16 पर जबरदस्त डील वापस आई
फ्लिपकार्ट की इस सेल में iPhone 16 फिर से भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है. कुछ हफ्ते पहले Big Billion Days Sale के दौरान यह फोन सस्ते में मिला था, लेकिन तब कई लोग इसे खरीद नहीं पाए क्योंकि स्टॉक जल्दी खत्म हो गया था. अब फ्लिपकार्ट ने एक बार फिर से ग्राहकों को मौका दिया है इस फोन को शानदार ऑफर में खरीदने का.

iPhone 16 की असली कीमत ₹69,900 है (Apple की वेबसाइट पर). लेकिन Flipkart Big Diwali Sale में यह फोन सिर्फ ₹57,999 में उपलब्ध है. यानी कि लगभग ₹12,000 का सीधा फायदा.

SBI कार्ड से मिलेगा और डिस्काउंट
अगर आपके पास SBI डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो आपको ₹3,000 का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा. यानी iPhone 16 की कीमत घटकर सिर्फ ₹54,999 रह जाएगी.

इसके अलावा, फ्लिपकार्ट एक्सचेंज ऑफर भी दे रहा है. अगर आप अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करते हैं, तो आपको ₹20,000 तक का एक्सचेंज वैल्यू मिल सकता है. यानी सबसे अच्छी स्थिति में iPhone 16 सिर्फ ₹34,999 में मिल सकता है. हालांकि, यह ऑफर आपके पुराने फोन की कंडीशन और मॉडल पर निर्भर करेगा.

iPhone 16 के स्पेसिफिकेशंस

डिस्प्ले: 6.1-इंच Super Retina XDR डिस्प्ले

डिज़ाइन: Dynamic Island फीचर के साथ प्रीमियम डिजाइन

कैमरा: 48MP + 12MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप

फ्रंट कैमरा: 12MP का सेल्फी कैमरा

प्रोसेसर: A18 Bionic चिपसेट

AI फीचर्स: नई AI क्षमताओं के साथ

स्पेशल बटन: Dedicated Camera Button और Action Button

क्यों है ये डील खास?
यह डील खास इसलिए है क्योंकि इतने कम दाम में iPhone 16 शायद ही दोबारा मिले. दीवाली से पहले अगर आप नया फोन लेने की सोच रहे हैं, तो यह सबसे अच्छा मौका है.

