सिर्फ ₹15,000 से कम में मिल रहे ये 5 Smartphone! Flipkart BBD Sale 2025 में धमाकेदार ऑफर्स

फेस्टिवल सीजन आते ही लोग नए गैजेट्स खरीदने का इंतजार करते हैं. इसी मौके पर फ्लिपकार्ट 23 सितंबर से अपनी सबसे बड़ी सेल Big Billion Days Sale 2025 शुरू कर रहा है. इस सेल में स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर शानदार ऑफर्स मिलेंगे. खासकर 5G स्मार्टफोन्स पर इस बार ग्राहकों को बेहद किफायती दाम में खरीदारी का मौका मिलेगा. जहां पहले 5G फोन महंगे होते थे, वहीं अब सेल में ये फोन आपको ₹15,000 से भी कम कीमत पर मिल जाएंगे.

Redmi Note 14 SE 5G

फ्लिपकार्ट सेल में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला फोन है Redmi Note 14 SE 5G. इस स्मार्टफोन की कीमत सेल में ₹15,000 से कम होगी. इसमें 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ 6.67-इंच AMOLED Full HD+ डिस्प्ले मिलता है. डिस्प्ले की सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass 5 दिया गया है. कैमरे में 50MP + 8MP + 2MP का ट्रिपल रियर सेटअप और 20MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. बैटरी 5110mAh की है, जो लंबे समय तक चलेगी.

CMF Phone 2 Pro

सेल में एक और शानदार डील है CMF Phone 2 Pro, जिसकी कीमत केवल ₹14,999 होगी. इसमें 6.77-इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले है और 120Hz तक का अडैप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है. डिस्प्ले की ब्राइटनेस 3000 निट्स तक जाती है, जिससे धूप में भी स्क्रीन आसानी से देखी जा सकती है. यह फोन MediaTek 7300 Pro 5G चिपसेट पर काम करता है और इसमें 8GB तक RAM, 5000mAh बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है. कैमरे की बात करें तो इसमें 50MP प्राइमरी कैमरा, 50MP टेलीफोटो लेंस, 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 16MP फ्रंट कैमरा दिया गया है.

Infinix Note 50s 5G+

इस बार Infinix Note 50s 5G+ पर भी भारी छूट दी जा रही है. फोन की असली कीमत ₹19,999 है, लेकिन सेल में यह आपको ₹15,000 से कम में मिल जाएगा. इसमें 6.78-इंच का कर्व्ड AMOLED Full HD+ डिस्प्ले दिया गया है. फोन में 6GB RAM और 128GB स्टोरेज है. कैमरे में 64MP Sony मेन कैमरा और 2MP मैक्रो लेंस मिलता है, जबकि फ्रंट में 13MP कैमरा दिया गया है. प्रोसेसर की बात करें तो इसमें MediaTek Dimensity 7300 Ultimate चिपसेट है. बैटरी 5500mAh की है, जो पावरफुल बैकअप देती है.

OPPO K13x 5G

जो लोग लंबी बैटरी बैकअप वाला फोन चाहते हैं, उनके लिए OPPO K13x 5G एक बेहतरीन विकल्प है. यह भी ₹15,000 से कम कीमत में मिलेगा. इसमें 6GB RAM और 128GB स्टोरेज दिया गया है. फोन में 6.67-इंच का HD+ डिस्प्ले है. कैमरे में पीछे 50MP + 2MP का डुअल सेटअप और 8MP फ्रंट कैमरा मिलता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत है 6000mAh की बैटरी, जो लंबे समय तक चार्जिंग की चिंता नहीं करने देती. फोन Dimensity 6300 प्रोसेसर पर काम करता है.