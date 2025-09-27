Flagship Phones Launch 2025 : साल के अंत तक ये 3 फ्लैगशिप फोन होंगे लॉन्च? जानिए पूरी डिटेल्स
Flagship Phones Launch 2025 : 2025 में Vivo X300, OnePlus 15 और iQOO 15 जैसे दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं, जो एडवांस प्रोसेसर और अपग्रेडेड कैमरा फीचर्स के साथ मार्केट में धमाल मचाएंगे.

By: sanskritij jaipuria | Published: September 27, 2025 6:31:56 PM IST

Flagship Phones Launch 2025 : साल 2025 की शुरुआत में ही Google Pixel 10 Series, Apple iPhone 17 Series और Samsung Galaxy Z Fold 7 जैसे धांसू फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं. लेकिन टेक की दुनिया यहीं थमने वाली नहीं है. अब सवाल ये है कि क्या साल के बाकी महीनों में और भी नए फ्लैगशिप डिवाइस बाजार में आने वाले हैं? इसका जवाब है – हां और वो भी बेहद दमदार फीचर्स के साथ.. Vivo, OnePlus और iQOO जैसी कंपनियां इस साल के अंत तक अपने नए-नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं.

वीवो X300 सीरीज: कैमरा प्रेमियों के लिए खुशखबरी

Vivo की X-सीरीज हमेशा से अपने कैमरा परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है. अब कंपनी Vivo X300 और X300 Pro के रूप में अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज लॉन्च करने वाली है. ये सीरीज पिछले साल आई Vivo X200 सीरीज का अपग्रेड वर्जन होगी.

इन स्मार्टफोन्स में MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट दिया जा सकता है, जो उन्हें पावरफुल परफॉर्मेंस देगा. इसके अलावा, कैमरा तकनीक में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. बताया जा रहा है कि नए मॉडल्स में एडवांस्ड सेंसर और AI-बेस्ड कैमरा सॉफ्टवेयर होगा, जिससे लो-लाइट फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग में क्रांतिकारी बदलाव आएगा.

 वनप्लस 15: परफॉर्मेंस का अगला लेवल

OnePlus अपनी अगली फ्लैगशिप डिवाइस के तौर पर OnePlus 15 को पेश कर सकती है. खास बात यह है कि कंपनी OnePlus 14 को स्किप कर सकती है, क्योंकि चीन में 14 नंबर को अशुभ माना जाता है.

OnePlus 15 में Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है, जो इसे सुपरफास्ट बनाएगा. दिलचस्प बात ये है कि इस बार OnePlus अपने कैमरा सिस्टम में Hasselblad का इस्तेमाल नहीं करेगी. कंपनी खुद का इमेजिंग इंजन ‘DetailMax’ डेवलप कर रही है जो बेहतर इमेज प्रोसेसिंग का वादा करता है.

iQOO 15: गेमिंग और परफॉर्मेंस का मास्टर

iQOO हमेशा से परफॉर्मेंस फोक्स्ड फोन के लिए जानी जाती है और उसका अगला फ्लैगशिप मॉडल iQOO 15 भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाएगा. इसमें भी Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो मल्टीटास्किंग, गेमिंग और हैवी ऐप्स को आसानी से हैंडल करेगा.

साथ ही, ये फोन Origin OS 6 पर रन करेगा जो iQOO के यूजर इंटरफेस को और भी स्मूद और कस्टमाइजेबल बनाएगा. हालांकि अभी इसकी लॉन्च डेट को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि ये फोन सबसे पहले चीन में लॉन्च होगा.

2025 की दूसरी छमाही में स्मार्टफोन मार्केट और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है. Vivo, OnePlus और iQOO के इन नए फ्लैगशिप फोन्स से टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस के लेवल पर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

