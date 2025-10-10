Scam Alert! ‘50% ऑफ दिवाली डिस्काउंट’ में छिपा है बड़ा जाल, एक क्लिक में हो जाएंगे कंगाल

Diwali 2025 Offer : त्योहारी मौसम भारत में खरीदारी और खुशियों का समय होता है. खासकर दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान लोग ऑनलाइन शॉपिंग पर बढ़िया ऑफर्स की तलाश में रहते हैं. लेकिन इसी मौके का फायदा उठाते हैं ऑनलाइन ठग, जो शानदार डिस्काउंट्स और फेक गिफ्ट्स के जरिए लोगों को जाल में फंसा लेते हैं. आइए जानते हैं इन ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में और उनसे कैसे बचा जाए.

त्योहारों के समय सबसे आम स्कैम होता है फेक डिस्काउंट लिंक का. सोशल मीडिया, ईमेल या मैसेज के जरिए ठग एक शानदार ऑफर भेजते हैं – जैसे ‘50% दिवाली डिस्काउंट’ या ‘स्पेशल फेस्टिव ऑफर’. जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, तो ये आपको किसी नकली वेबसाइट पर ले जाता है, जो दिखने में असली जैसी लगती है. वहां आपसे नाम, पता, बैंक डिटेल्स जैसी जानकारियां मांगी जाती हैं. इन डिटेल्स का इस्तेमाल कर स्कैमर्स आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं.

WhatsApp पर फिशिंग मैसेज

इन दिनों WhatsApp पर ‘क्लिक करें और पाएं दिवाली गिफ्ट’ जैसे मैसेज बहुत तेजी से फैल रहे हैं. इन मैसेज में जो लिंक होता है, वो एक फिशिंग लिंक होता है. इस पर क्लिक करते ही आपकी डिवाइस में वायरस या मैलवेयर आ सकता है, जो आपकी पर्सनल डिटेल्स चुरा सकता है – जैसे कि फोन में सेव पासवर्ड्स, फोटो, लोकेशन आदि.

फ्री गिफ्ट का लालच

कुछ स्कैमर्स Instagram या WhatsApp पर ये दावा करते हैं कि आपने कोई ‘फ्री iPhone 17 Pro Max’ या ‘लकी ड्रा गिफ्ट’ जीत लिया है. लेकिन असली मकसद होता है आपसे कूरियर चार्ज या रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर पैसे वसूलना. जैसे ही आप पैसे भेजते हैं, सामने वाला नंबर बंद हो जाता है और आपका पैसा चला जाता है.

नकली इवेंट्स और गिफ्ट कार्ड स्कीम

कई बार स्कैमर्स किसी अनजान नंबर से कॉल या मैसेज करके कहते हैं कि आपके इलाके में कोई “दिवाली इवेंट” हो रहा है या गिफ्ट कार्ड स्कीम चल रही है. अगर आप बिना जांचे ही पैसे भेज देते हैं, तो बाद में पता चलता है कि ऐसा कोई इवेंट था ही नहीं. इसके अलावा, कुछ फेक ई-ग्रीटिंग कार्ड्स में वायरस छिपा होता है, जो आपके फोन में जाकर डेटा चुरा सकता है.

कैसे बचें इन ऑनलाइन ठगों से?

अगर कोई लिंक अनजान नंबर या सोशल मीडिया अकाउंट से आया है, तो उस पर क्लिक करने से बचें.

अगर कोई ऑफर बहुत अच्छा लग रहा है, तो पहले उसकी जांच-पड़ताल जरूर करें.

किसी भी सेल, इवेंट या गिफ्ट के लिए सीधे ब्रांड की वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज पर जाएं.

ऐप्स को लोकेशन, कैमरा या गैलरी एक्सेस देने से पहले सोचें. अनावश्यक परमिशन से डेटा चोरी हो सकता है.

स्कैमर्स अक्सर लालच का इस्तेमाल करके लोगों को फंसाते हैं. कोई भी ऑफर देखकर तुरंत भरोसा न करें.

त्योहारों का समय खुशी और उत्सव का होता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए परेशानी बन सकती है. इसलिए ऑनलाइन किसी भी लिंक, ऑफर या स्कीम पर आंख बंद करके भरोसा न करें.