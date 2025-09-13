Home > टेक - ऑटो > AI की जंग में Elon Musk को लगा झटका! xAI में शुरू हुआ छंटनी का दौर, आधी रात दिया Shock

xAI ने अचानक से 500 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है. बताया गया कि कंपनी ने शुक्रवार देर रात ईमेल भेजकर यह फैसला कर्मचारियों को बताया. इसके बाद एक झटके में सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए.

By: Renu chouhan | Published: September 13, 2025 12:56:57 PM IST

एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप कंपनी xAI ने अचानक से 500 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है. यह जानकारी बिजनेस इंसाइडर की रिपोर्ट से सामने आई. बताया गया कि कंपनी ने शुक्रवार देर रात ईमेल भेजकर यह फैसला कर्मचारियों को बताया. इसके बाद एक झटके में सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए.

सबसे ज्यादा असर डेटा एनोटेशन टीम पर
छंटनी का सबसे बड़ा असर डेटा एनोटेशन टीम पर पड़ा है. इस टीम को जनरलिस्ट AI ट्यूटर्स भी कहा जाता है. इनका काम था डेटा को लेबल और कैटेगराइज करना ताकि कंपनी का चैटबॉट Grok दुनिया को बेहतर समझ सके. यह टीम कंपनी के लिए बेहद अहम मानी जाती थी, इसलिए अचानक लिया गया यह फैसला कई लोगों के लिए हैरान करने वाला साबित हुआ.

नोटिस मिलते ही सिस्टम एक्सेस बंद
रिपोर्ट के मुताबिक, जिन कर्मचारियों को नोटिस भेजा गया, उन्हें कहा गया कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट की अवधि पूरी होने तक या फिर 30 नवंबर तक सैलरी दी जाएगी. लेकिन जैसे ही मेल भेजा गया, उसी वक्त उनका कंपनी के सिस्टम तक पहुंच बंद कर दी गई.

कंपनी का बयान और नई रणनीति
जब इस फैसले पर सवाल उठे, तो कंपनी ने एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट का हवाला दिया. उस पोस्ट में कहा गया कि कंपनी पीछे नहीं हट रही है, बल्कि अब वह स्पेशलिस्ट AI ट्यूटर्स पर ज्यादा फोकस करेगी. यहां तक कि कंपनी ने दावा किया कि इस टीम को 10 गुना बढ़ाया जाएगा. इससे साफ है कि कंपनी अब जनरलिस्ट की बजाय स्किल्ड एक्सपर्ट्स पर ज्यादा भरोसा करना चाहती है.

मुश्किल समय से गुजर रही है xAI
यह छंटनी ऐसे समय पर हुई है, जब xAI पहले से ही मुश्किल दौर से गुजर रही है. कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि कंपनी के फाइनेंस चीफ माइक लिबरेटोर ने सिर्फ कुछ महीनों बाद ही इस्तीफा दे दिया. उनके जाने के बाद से ही कंपनी की स्थिरता को लेकर सवाल खड़े हो गए थे.

कब और क्यों बनी थी xAI
एलन मस्क ने 2023 में xAI की शुरुआत की थी. इसका मकसद था गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और OpenAI जैसी बड़ी कंपनियों को टक्कर देना. मस्क का कहना है कि ये कंपनियां AI डेवलपमेंट में सेंसरशिप और कमजोर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अपनाती हैं. इसी के चलते मस्क ने Grok चैटबॉट पेश किया, जिसे उन्होंने एक ज्यादा ओपन और सुरक्षित विकल्प बताया. कंपनी ने अपनी ग्रोथ के लिए अरबों डॉलर जुटाए हैं.

आगे का रास्ता
फिलहाल, अचानक हुई यह छंटनी दिखाती है कि तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों के सामने आर्थिक और मैनेजमेंट की चुनौतियां भी बड़ी होती हैं. एलन मस्क भले कह रहे हों कि यह सिर्फ रणनीति बदलने का कदम है, लेकिन 500 कर्मचारियों के लिए यह फैसला उनके भविष्य को अनिश्चित बना गया है.

