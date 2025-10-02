Elon Musk ने Wikipedia को दी टक्कर! Grokipedia से अब AI करेगा ज्ञान की पूरी दुनिया बदल

टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलोन मस्क ने अपनी AI कंपनी xAI के माध्यम से Grokipedia बनाने का ऐलान किया है. यह Wikipedia का एक नया विकल्प होगा, जिसे AI की मदद से तैयार किया जाएगा. मस्क ने X (पहले ट्विटर) पर लिखा, “हम Grokipedia बना रहे हैं. यह Wikipedia से बहुत बेहतर होगा. सच कहूं तो यह xAI के उस लक्ष्य की दिशा में एक जरूरी कदम है, जो ब्रह्मांड की समझ बढ़ाने का है.”

Wikipedia को लेकर मस्क की आलोचना

एलोन मस्क ने लंबे समय से Wikipedia पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि Wikipedia में पक्षपात और राजनीतिक झुकाव है. उन्होंने इसे मजाक में “Wokipedia” भी कहा और प्लेटफ़ॉर्म को दान देने से लोगों को रोकने की सलाह दी. मस्क का मानना है कि Wikipedia में तथ्य और संदर्भ हमेशा सही नहीं रहते. इसी वजह से उन्होंने Grokipedia बनाने का विचार किया.

Grokipedia कैसे काम करेगा

Grokipedia को xAI की बातचीत करने वाली AI तकनीक Grok द्वारा संचालित किया जाएगा. इस AI को सार्वजनिक डेटा और Wikipedia से जानकारी मिली है. मस्क का दावा है कि Grokipedia Wikipedia में मौजूद गलतियों को ठीक करेगा, छूटे हुए संदर्भ जोड़ेगा और पक्षपात को कम करेगा.

मस्क ने X पर यह भी कहा कि लोग इस प्रोजेक्ट में शामिल हों और Grokipedia को बेहतर बनाने में मदद करें. उनका कहना है कि यह एक ओपन-सोर्स नॉलेज रिपॉजिटरी होगी, जिसे कोई भी बिना किसी सीमा के इस्तेमाल कर सकेगा.

आलोचनाओं और जोखिमों पर ध्यान

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि AI आधारित एन्साइक्लोपीडिया में कई जोखिम हो सकते हैं. इसमें शामिल हैं: एल्गोरिदमिक पक्षपात, जानकारी में हेरफेर, पारदर्शिता की कमी और तथ्य-जाँच की विश्वसनीयता. कई लोग यह भी कहते हैं कि अगर Grokipedia पर नियंत्रण पूरी तरह xAI के हाथ में रहेगा, तो Wikipedia की तरह ही इसमें भी त्रुटियां और गलतफहमियां हो सकती हैं.

इसका महत्व

Wikipedia पिछले दो दशकों से ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है, जिसमें सामुदायिक सहमति और स्वयंसेवक संपादकों की मदद से जानकारी तैयार की जाती है. Grokipedia इसके विपरीत, AI संचालित होगा और इसमें मानवीय क्यूरेशन कम होगी. यह सवाल खड़ा करता है कि क्या AI भरोसेमंद और निष्पक्ष तरीके से ज्ञान प्रदान कर सकता है.

राजनीतिक दृष्टि से भी यह प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण है. मस्क और Wikipedia के बीच विवाद सार्वजनिक और अक्सर वैचारिक रहे हैं. Grokipedia डिजिटल युग में “सत्य,” पक्षपात और सूचना नियंत्रण के मुद्दों पर एक नया विवादास्पद मंच बन सकता है.