दिवाली से पहले Dyson का धमाका! लॉन्च हुआ Dyson Purifier Cool PC1, अब घर की हवा बनेगी एकदम शुद्ध

त्योहारों के मौसम से ठीक पहले Dyson ने भारत में अपना नया Dyson Purifier Cool PC1 (TP11) लॉन्च किया है. यह नया एयर प्यूरीफायर खासतौर पर भारत की खराब होती हवा की गुणवत्ता (Air Quality) को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. यह डिवाइस न केवल घर के अंदर की हवा को साफ करता है बल्कि बाहर से आने वाले प्रदूषकों को भी फ़िल्टर करता है, जिससे आपको मिले साफ और हेल्दी हवा.

एडवांस्ड HEPA फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी

Dyson Purifier Cool PC1 में फुली सील्ड HEPA फिल्ट्रेशन सिस्टम दिया गया है, जो हवा में मौजूद 0.1 माइक्रॉन जितने छोटे कणों को भी पकड़ने में सक्षम है. यह सिस्टम 99.95% अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स को हटाता है- जैसे कि एलर्जेन, बैक्टीरिया और वायरस. इसके साथ ही एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर भी दिया गया है, जो हवा में मौजूद गंध, गैसें, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOCs) और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO₂) जैसी हानिकारक चीज़ों को खत्म करता है.

Air Multiplier टेक्नोलॉजी के साथ पावरफुल एयरफ्लो

Dyson की Air Multiplier Technology इस प्यूरीफायर को और भी खास बनाती है. यह डिवाइस 290 लीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से स्मूद और पावरफुल एयरफ्लो देता है, जो पूरे कमरे में 360° कवरेज प्रदान करता है. Dyson का दावा है कि यह मशीन वास्तविक परिस्थितियों में भी बेहतरीन प्रदर्शन करती है और हर साइज के कमरे में प्रभावी प्यूरीफिकेशन देती है.

नाइट मोड और स्मार्ट सेंसर टेक्नोलॉजी

यह प्यूरीफायर अपने आप PM2.5 और PM10 जैसे प्रदूषकों को पहचानता है और रियल टाइम में हवा को साफ करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है. इसके साथ दिया गया नाइट मोड रात में बहुत कम आवाज़ के साथ चलता है, और डिम्ड डिस्प्ले के साथ आपकी नींद में कोई रुकावट नहीं आने देता. आप चाहें तो इसमें 1 से 8 घंटे तक का स्लीप टाइमर भी सेट कर सकते हैं ताकि बिजली की बचत हो सके.

स्मार्ट होम कनेक्टिविटी

Dyson ने इस मॉडल को स्मार्ट-होम यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया है. इसे आप MyDyson App से कंट्रोल कर सकते हैं, जो रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, शेड्यूलिंग और रिमोट कंट्रोल जैसी सुविधाएं देती है. इसके अलावा यह Amazon Alexa, Google Assistant, और Siri के साथ भी काम करता है, जिससे आप इसे वॉइस कमांड से कंट्रोल कर सकते हैं. यह फीचर इसे एक फ्यूचर-रेडी और कनेक्टेड डिवाइस बनाता है.

कीमत और वेरिएंट्स

Dyson Purifier Cool PC1 (TP11) की कीमत भारत में ₹39,900 रखी गई है. यह दो खूबसूरत रंगों Black/Nickel और White/Silver में उपलब्ध है. आप इसे Dyson.in की वेबसाइट से ऑनलाइन खरीद सकते हैं या Dyson के एक्सक्लूसिव स्टोर्स से भी ले सकते हैं.

Dyson के अन्य मॉडल भी हैं खास

* Dyson Purifier Big+Quiet (₹68,900): बड़े कमरों के लिए खास, Cone Aerodynamics और शांत संचालन के साथ.

* Dyson Purifier Hot+Cool HP07 (₹66,900): जो सालभर हीटिंग और कूलिंग दोनों का काम करता है.

* Dyson Purifier Hot+Cool Gen1 HP10 (₹56,900): जो हीटिंग, कूलिंग और प्यूरीफिकेशन तीनों काम एक साथ करता है.