Diwali 2025 : IRCTC ने बदली बुकिंग व्यवस्था! अब बिना तत्काल टिकट के भी उसी दिन कर सकेंगे यात्रा

Diwali 2025 Tatkal Train Booking : त्योहारी मौसम आते ही लाखों लोग अपने घरों की ओर रुख करते हैं और ऐसे में ट्रेन टिकट बुक करना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है. खासकर तब जब IRCTC की वेबसाइट या ऐप तत्काल टिकट बुकिंग के समय क्रैश हो जाती है या सीटें फुल हो जाती हैं. लेकिन घबराइए मत! आप बिना तत्काल कोटे के भी उसी दिन के लिए ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं. कैसे? आइए विस्तार से जानते हैं.

सबसे पहले आपको IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट ([www.irctc.co.in](https://www.irctc.co.in)) या IRCTC मोबाइल ऐप पर जाना होगा. वहां जाकर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें. इसके बाद आपको अपनी यात्रा की डिटेल्स भरना होगा: प्रस्थान स्टेशन (From Station)- गंतव्य स्टेशन (To Station) और यात्रा की तारीख. फिर जैसे ही आप सबमिट करेंगे, उस रूट पर चलने वाली सभी ट्रेनों की सूची आपके सामने होगी.

ट्रेन और क्लास सिलेक्ट करें

अब उस लिस्ट में से आप अपनी पसंद की ट्रेन चुनें. ट्रेन के नाम पर क्लिक करें और फिर क्लास का चयन करें, जैसे:

स्लीपर (SL)

थर्ड एसी (3AC)

सेकंड एसी (2AC)

इसके बाद सीट उपलब्धता चेक करें. अगर सीट उपलब्ध है तो ‘Book Now’ बटन पर क्लिक करें.

यात्री डिटेल्स भरें

अब आपको यात्री की डिटेल्स भरनी होंगी:

नाम

उम्र

लिंग

बर्थ प्रेफरेंस (ऊपरी/निचली सीट)

अगर कोई यात्री सीनियर सिटीजन है, तो उस पर टिक करें ताकि संबंधित छूट मिल सके.

भुगतान और टिकट कन्फर्मेशन

सभी जानकारियां भरने के बाद आपको भुगतान करना होगा. IRCTC का सिक्योर पेमेंट गेटवे आपके बैंक से कनेक्ट होता है जहां से आप: UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए भुगतान कर सकते हैं। भुगतान सफल होने के बाद आपको कन्फर्म टिकट की PDF कॉपी मिल जाएगी जिसे आप डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं.

ऑफलाइन बुकिंग का विकल्प भी है मौजूद

अगर आप ऑनलाइन बुकिंग से असहज महसूस करते हैं या वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही, तो आप अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन के Passenger Reservation System (PRS) काउंटर पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं. कई बार काउंटर से टिकट मिलना ज्यादा आसान होता है, खासकर जब ऑनलाइन सिस्टम ट्रैफिक से धीमा हो.

कुछ जरूरी सुझाव

त्योहारों में सीटों की मांग बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके टिकट बुक करें.

बुकिंग के समय सही जानकारी भरना बहुत जरूरी है, वरना टिकट निरस्त हो सकता है.

IRCTC ऐप का उपयोग करें, क्योंकि यह वेबसाइट से अधिक फास्ट और सुविधाजनक है.

यदि सीटें नहीं मिल रही हैं, तो रेलवे का ‘वेटिंग लिस्ट ट्रैकिंग’ फीचर या ‘फ्लेक्सी डेट्स’ का विकल्प भी आजमाएं.

बिना तत्काल टिकट के भी उसी दिन की यात्रा संभव है – बस आपको सही समय पर सही कदम उठाने की जरूरत है. त्योहारों के समय भीड़ ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप ऊपर दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें तो बिना किसी परेशानी के आप अपने घर की ओर सकुशल यात्रा कर सकते हैं.