Home > टेक - ऑटो > Dhanteras Gold 2025 : दुकानों से नहीं…इन प्लेटफॉर्म से सोना सिक्का खरीदने पर मिल रहा है शानदार डिस्काउंट!

Dhanteras Gold 2025 : धनतेरस पर सोने की कीमत ₹3600 बढ़ी, लेकिन Amazon, Flipkart, Tata Cliq, Ajio जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स के साथ सस्ते में शुद्ध सोने के सिक्के खरीद सकते हैं.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 18, 2025 4:32:10 PM IST

Dhanteras Gold 2025 : धनतेरस पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है और आज के इस दिन लोग बड़ी संख्या में ज्वेलरी और सोने के सिक्के खरीदते हैं. इस बार 2025 की धनतेरस पर सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. आज सोने की कीमत ₹3600 प्रति 10 ग्राम तक बढ़ गई है, जिससे निवेशकों और आम खरीदारों दोनों के लिए ये एक बड़ा दिन बन गया है.

ऐसे में यदि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या ब्रांडेड ज्वेलर्स से किसी तरह की छूट या ऑफर मिल जाए, तो आप महंगे होते सोने के बीच भी कुछ पैसे बचा सकते हैं. आइए जानते हैं विभिन्न ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और ब्रांड्स पर कौन-से ऑफर्स चल रहे हैं और कहां आपको सबसे बढ़िया डील मिल सकती है.

अमेजन (Amazon)

अमेजन पर इस समय MMTC-PAMP का 24 कैरेट (999.9 शुद्धता) 8 ग्राम का सोने का सिक्का ₹1,16,630 में उपलब्ध है. वहीं, कल्याण ज्वेलर्स का 10 ग्राम का 24K (999) सिक्का ₹1,41,014 का है. अमेजन पर RBL बैंक क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट (अधिकतम ₹1,000 तक) मिल रहा है, जो महंगे सोने की कीमतों के बीच कुछ राहत जरूर देता है.

फ्लिपकार्ट (Flipkart)

फ्लिपकार्ट पर MMTC-PAMP का 8 ग्राम का 24K (999.9) सोने का सिक्का ₹1,14,480 में मिल रहा है. इसके साथ ही PC ज्वेलर का 10 ग्राम 24K (995) सोने का सिक्का ₹1,40,492 में उपलब्ध है. SBI क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर खरीदारों को ₹750 की अतिरिक्त छूट दी जा रही है, जो इस त्योहारी मौसम में एक शानदार ऑफर है.

टाटा क्लिक फैशन (Tata Click Fashion)

टाटा क्लिक फैशन पर मुथूट पप्पाचन स्वर्णवर्षम ब्रांड का 10 ग्राम 24K (999) सोने का सिक्का ₹1,38,743 में मिल रहा है. यदि आप BOBCARD या एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं, तो आपको 15% तक की छूट मिल सकती है. इसके अलावा, कल्याण ज्वेलर्स का एक और ऑप्शन ₹1,39,564 में उपलब्ध है, हालांकि इस पर कोई अतिरिक्त ऑफर नहीं है.

कॉइनबाजार.इन (Coinbazaar.in)

कॉइनबाजार.इन पर MMTC-PAMP का 5 ग्राम 24K (999.9) सोने का सिक्का ₹73,949 में मिल रहा है. यहां एक और ऑप्शन त्रिभुवनदास भीमजी जावेरी एंड संस का 10 ग्राम 24K (999) सिक्का है, जिसकी कीमत ₹1,44,007 है. हालांकि ये ऑप्शन थोड़ा महंगा है, लेकिन प्रतिष्ठित ब्रांड्स से खरीददारी करने वालों के लिए भरोसेमंद है.

अजियो (Ajio)

अजियो पर भी अब सोने के सिक्के मिल रहे हैं. MMTC-PAMP का 10 ग्राम 24K (999.9) सोने का सिक्का ₹1,42,873 में उपलब्ध है. एक अन्य ऑप्शन PN गाडगिल ज्वेलर्स का 10 ग्राम 24K (995) सिक्का ₹1,37,437 में मिल रहा है. ₹9,999 से ऊपर की खरीद पर अगर आप DHANVARSHA2 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 2% की अतिरिक्त छूट (अधिकतम ₹2,000) मिल सकती है.

 MMTC-PAMP की आधिकारिक वेबसाइट पर कीमत

MMTC-PAMP की आधिकारिक वेबसाइट पर 24K (999.9) 10 ग्राम का सिक्का ₹1,43,520 में लिस्टेड है. हालांकि ये थोड़ा महंगा है, लेकिन सीधी कंपनी से खरीदारी करने पर प्रामाणिकता की गारंटी मिलती है.

 सोने की शुद्धता: क्या है 999 और 999.9 में फर्क?

जब भी आप सोना खरीदने जाएं, तो उसकी शुद्धता (Purity) जरूर चेक करें. सोने की शुद्धता को कैरेट (Karat) में मापा जाता है.

 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है और ये अक्सर 999 या 999.9 के रूप में चिह्नित होता है.
 999.9 यानी 99.99% शुद्धता, जिसे “चार नाइन गोल्ड” भी कहा जाता है, ये सोने का सबसे शुद्ध रूप होता है.
 999 और 999.9 में मामूली अंतर होता है, लेकिन निवेश के लिहाज से 999.9 की शुद्धता अधिक कीमती मानी जाती है.
 

