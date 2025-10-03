Alert…! हर कार में जरूर होने चाहिए ये 5 टूल्स, तीसरा है सबसे जरूरी वरना हो जाएगी रात खराब
Home > टेक - ऑटो > Alert…! हर कार में जरूर होने चाहिए ये 5 टूल्स, तीसरा है सबसे जरूरी वरना हो जाएगी रात खराब

Alert…! हर कार में जरूर होने चाहिए ये 5 टूल्स, तीसरा है सबसे जरूरी वरना हो जाएगी रात खराब

Car Essential Tools : यात्रा के दौरान अचानक गाड़ी खराब हो जाए तो कुछ जरूरी टूल्स काम आ सकते हैं. ये टूल्स न केवल छोटी-मोटी समस्याओं को खुद ठीक करने में मदद करते हैं, बल्कि आपात स्थिति में आपकी मदद भी करते हैं-

By: sanskritij jaipuria | Published: October 3, 2025 2:40:07 PM IST

Alert…! हर कार में जरूर होने चाहिए ये 5 टूल्स, तीसरा है सबसे जरूरी वरना हो जाएगी रात खराब

Car Tools : अगर आप कही ट्रेवल कर रहे हैं और उसी के दौरान अचानक आपकी गाड़ी में खराबी आ जाए तो वो समय बहुत खराब होता है. अक्सर ऐसी छोटी-मोटी समस्याएं होती हैं जिन्हें आप खुद कुछ जरूरी टूल्स के साथ आसानी से ठीक कर सकते हैं. इसलिए अपनी गाड़ी में कुछ ऐसे टूल्स को रखना बहुत जरूरी है, जो न केवल गाड़ी की मरम्मत में मदद करें, बल्कि आपकी सेफटी के लिए भी फायदेमंद हों.

लाइफ हैमर 

लाइफ हैमर एक छोटा लेकिन बेहद उपयोगी टूल है. ये खासकर तब काम आता है जब आप किसी दुर्घटना में फंस जाएं. इस टूल से आप शीशा तोड़ सकते हैं या सीट बेल्ट काट सकते हैं, जिससे आप खुद को या अपने साथियों को खतरे से बचा सकते हैं. इसलिए इसे अपनी गाड़ी में रखना बुद्धिमानी है, ताकि ऐसी स्थिति में ये आपके काम आ सके.

टायर इन्फ्लेटर 

स्पेयर टायर होना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उसका प्रेशर सही हो. अक्सर हम स्पेयर टायर की जांच करना भूल जाते हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर वो काम नहीं आता. टायर इन्फ्लेटर आपकी गाड़ी में टायर प्रेशर को सही बनाए रखने में मदद करता है. इसे लेकर आप किसी भी समय टायर को फुल कर सकते हैं और अपनी यात्रा को सेफ बना सकते हैं.

जंपर केबल 

कई बार आप रात को ट्रेवल करते है और गाड़ी की बैटरी अचानक कमजोर हो जाती है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती. ऐसे में अगर आपके पास जंपर केबल्स हों, तो आप किसी दूसरी गाड़ी की मदद से अपनी कार को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं. जंपर केबल्स एक सिंपल टूल है, जिसे हर ड्राइवर को अपनी गाड़ी में रखना चाहिए. इससे बैटरी खराब होने पर आपको फंसे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

टॉर्च 

गाड़ी में बड़ी- बड़ी चीजें रखना आम बात है, लेकिन छोटी चीजें जैसे टॉर्च अक्सर भूल जाते हैं. रात में अगर आपकी गाड़ी कहीं फंस जाए या स्टार्ट न हो, तो टॉर्च की जरूरत बेहद महसूस होती है. ये आपको अंधेरे में सही दिशा दिखाने और जरूरी काम करने में मदद करती है. इसलिए एक अच्छी टॉर्च अपनी गाड़ी में जरूर रखें.

फर्स्ट एड किट 

गाड़ी में फर्स्ट एड किट रखना आपकी और आपके साथियों की सेफटी के लिए बहुत जरूरी है. इसमें बैंडेज, डिस्पोजेबल ग्लव्स, टेप, एंटीसेप्टिक क्रीम, पेनकिलर जैसे पेरासिटामोल आदि चीजें शामिल होती हैं.कोई भी छोटी-मोटी चोट या इमरजेंसी में यह किट बहुत काम आती है. इसलिए इसे हमेशा अपनी गाड़ी में रखना चाहिए.

Tags: carcar essentialscar toolstech newstech news in hindi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चुकंदर से बनाएं अपने होंठों के लिए नेचुरल लिप बाम

October 5, 2025

अपने चेहरे के लिए सही नोज रिंग चुनें और दिखें...

October 5, 2025

पूजा में रखे नारियल को खाना चाहिए या नहीं? जानें...

October 5, 2025

रात के खाने में खाएं ये 7 व्यंजन, गैस से...

October 5, 2025

न क्रीम, न पार्लर, बस ये एक ड्रिंक और चेहरे...

October 5, 2025

इस करवा चौथ पर बनें सबसे ग्लैमरस सुहागन, पहनें ये...

October 5, 2025
Alert…! हर कार में जरूर होने चाहिए ये 5 टूल्स, तीसरा है सबसे जरूरी वरना हो जाएगी रात खराब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Alert…! हर कार में जरूर होने चाहिए ये 5 टूल्स, तीसरा है सबसे जरूरी वरना हो जाएगी रात खराब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Alert…! हर कार में जरूर होने चाहिए ये 5 टूल्स, तीसरा है सबसे जरूरी वरना हो जाएगी रात खराब
Alert…! हर कार में जरूर होने चाहिए ये 5 टूल्स, तीसरा है सबसे जरूरी वरना हो जाएगी रात खराब
Alert…! हर कार में जरूर होने चाहिए ये 5 टूल्स, तीसरा है सबसे जरूरी वरना हो जाएगी रात खराब
Alert…! हर कार में जरूर होने चाहिए ये 5 टूल्स, तीसरा है सबसे जरूरी वरना हो जाएगी रात खराब