धनतेरस पर सोना खरीद रहे हैं? ऐसे पता करें असली और नकली में फर्क BIS Care ऐप से

धनतेरस का त्यौहार आने के साथ ही सोना-चांदी की खरीदारी तेज़ हो जाती है. लेकिन जब बात असली सोने की आती है, तो सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि जो ज्वेलरी खरीदी जा रही है, क्या वह सच में असली और शुद्ध (pure gold) है या नहीं? सरकार ने अब एक ऐसा तरीका दिया है जिससे आप अपने सोने की शुद्धता (purity) घर बैठे जांच सकते हैं- BIS Care ऐप के जरिए.

BIS हॉलमार्किंग क्या होती है?

भारत में Bureau of Indian Standards (BIS) वह संस्था है जो सोने की शुद्धता को प्रमाणित करती है. जून 2021 से भारत में हॉलमार्किंग (Hallmarking) सभी सोने के गहनों और वस्तुओं के लिए अनिवार्य (mandatory) कर दी गई है.

किसी भी हॉलमार्क किए गए गहने पर तीन ज़रूरी निशान होते हैं-

1. BIS का लोगो

2. प्योरिटी मार्क (Purity mark), जैसे- 22K916 (यह 91.6% शुद्धता को दर्शाता है)

3. HUID कोड – यह छह अंकों वाला Unique Identification Code होता है जो हर हॉलमार्क ज्वेलरी को अलग पहचान देता है.

इसी HUID कोड की मदद से आप मोबाइल पर जांच सकते हैं कि आपका सोना असली है या नहीं.

BIS Care ऐप से सोना जांचने का आसान तरीका

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी ज्वेलरी असली है या नकली, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स अपनाएं:

1. ऐप डाउनलोड करें

Google Play Store या Apple App Store से “BIS Care” ऐप इंस्टॉल करें.

2. मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें

ऐप खोलें और अपना मोबाइल नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

3. “Verify HUID” ऑप्शन चुनें

होम स्क्रीन पर आपको यह विकल्प दिखाई देगा — उस पर टैप करें.

4. HUID कोड दर्ज करें

अपनी ज्वेलरी पर खुदा हुआ 6-अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड (HUID) ऐप में टाइप करें.

5. रिज़ल्ट चेक करें

ऐप में तुरंत जानकारी दिखाई देगी जैसे:

* ज्वेलर का नाम और रजिस्ट्रेशन

* हॉलमार्किंग सेंटर का नाम

* सोने की प्योरिटी और आइटम टाइप

6. डेटा मैच करें

अगर ऐप की जानकारी आपकी ज्वेलरी और इनवॉइस से मेल खाती है, तो आपका सोना असली (genuine) है.

7. मिसमैच होने पर शिकायत दर्ज करें

अगर कोड मैच नहीं होता या ऐप “Invalid HUID” दिखाता है, तो उसी ऐप के Complaints सेक्शन में शिकायत करें.

वेबसाइट से भी जांच सकते हैं सोना

अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते, तो BIS की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी HUID Verification Portal मौजूद है. वहां जाकर बस वही 6-अंकों का कोड डालें और तुरंत पता लगाएं कि आपकी ज्वेलरी रजिस्टर्ड है या नहीं.

खरीदने से पहले ध्यान देने योग्य बातें

* ऑनलाइन हॉलमार्क वेरिफिकेशन तभी संभव है जब ज्वेलरी पर HUID कोड साफ़-साफ़ लिखा हो.

* जो गहने जून 2021 से पहले खरीदे गए हैं, उनमें कोड न हो सकता है.

* अगर आपके गहनों पर कोड नहीं है, तो उन्हें BIS द्वारा मान्यता प्राप्त हॉलमार्किंग सेंटर में जांचा जा सकता है.