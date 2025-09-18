Jio का पत्ता काटने आया BSNL! सस्ते कर दिए Plan, दूर बैठकर नाखून चबा रहा Airtel




By: Renu chouhan | Published: September 18, 2025 10:41:00 AM IST



BSNL अपने ग्राहकों के लिए एक खास ऑफर लेकर आया है. इस ऑफर के तहत कंपनी कुछ चुनिंदा प्रीपेड प्लान्स पर डिस्काउंट दे रही है. हालांकि, यह ऑफर हमेशा के लिए नहीं है और केवल 15 अक्टूबर 2025 तक ही मान्य रहेगा. अगर आप BSNL का कोई नया प्रीपेड प्लान लेने का सोच रहे हैं तो यह आपके लिए सही समय हो सकता है.

2 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट
TelecomTalk की रिपोर्ट के अनुसार, BSNL अपने कुछ प्लान्स पर 2 प्रतिशत तक का इंस्टेंट डिस्काउंट दे रहा है. यह ऑफर 15 सितंबर से शुरू हो चुका है और 15 अक्टूबर तक चलेगा. यानी आपके पास केवल एक महीने का समय है इन डिस्काउंट वाले प्लान्स को लेने का.

किन प्लान्स पर मिल रहा है फायदा?
BSNL का यह ऑफर फिलहाल तीन प्रीपेड प्लान्स पर लागू है. इनमें ₹199, ₹485 और ₹1999 वाले प्लान शामिल हैं.

₹199 वाले प्लान पर 3.8 रुपये की बचत होगी.
₹485 वाले प्लान पर 9.6 रुपये की बचत होगी.
₹1999 वाले प्लान पर पूरे 38 रुपये की छूट मिलेगी.

क्यों दे रहा है BSNL छूट?
BSNL लगातार नए ऑफर्स और स्कीम्स लाकर यूजर्स को जोड़ने की कोशिश कर रहा है. इससे पहले कंपनी ₹1 में सिम कार्ड भी ऑफर कर चुकी है. रिपोर्ट्स के अनुसार, BSNL इस साल दिसंबर तक दिल्ली और मुंबई में 5G सर्विस शुरू कर सकता है. कुछ महीने पहले कंपनी ने दिल्ली में 4G सर्विस का सॉफ्ट लॉन्च भी किया था. जुलाई में जब निजी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने प्लान महंगे कर दिए थे, तो काफी लोग BSNL की ओर मुड़े थे और कंपनी ने लगातार दो तिमाही में मुनाफा दर्ज किया. लेकिन 4G और 5G सर्विस की देरी के कारण कंपनी ग्राहकों को खो भी रही है. यही वजह है कि BSNL इस तरह के डिस्काउंट ऑफर देकर ग्राहकों को बनाए रखना चाहता है.





