Home > टेक - ऑटो > BSNL Plan Offer Discount : BSNL लाया धांसु ऑफर, सस्ते में होगा रिचार्ज, जल्द उठा लें लाभ…!

BSNL Plan Offer Discount : BSNL लाया धांसु ऑफर, सस्ते में होगा रिचार्ज, जल्द उठा लें लाभ…!

BSNL Plan Offer Discount : BSNL ने फेस्टिव सीजन में 199 रुपये और उससे ऊपर के प्रीपेड प्लान्स पर 2.5% डिस्काउंट दिया है. ये ऑफर इस ऐप पर रिचार्ज करने पर 18 नवंबर तक वैध है.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 24, 2025 3:44:25 PM IST

BSNL Plan Offer Discount : BSNL लाया धांसु ऑफर, सस्ते में होगा रिचार्ज, जल्द उठा लें लाभ…!

BSNL Plan Offer Discount : भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने फेस्टिव सीजन में अपने कस्टमरों के लिए खास ऑफर लॉन्च किया है. अब 199 रुपये और उससे ऊपर वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स पर छूट मिलेगी. ये डिस्काउंट केवल BSNL Selfcare App से रिचार्ज करने पर लागू होगा.

BSNL अपने 199 रुपये और उससे ज्यादा के प्रीपेड प्लान्स पर 2.5% की छूट दे रही है. इसका मतलब है कि 199 रुपये वाले प्लान पर अब आपको केवल 194 रुपये चुकाने होंगे. महंगे प्लान्स पर ये डिस्काउंट और ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है.

 ऑफर की अवधि

You Might Be Interested In

ये डिस्काउंट ऑफर 18 अक्टूबर, 2025 से शुरू होकर 18 नवंबर, 2025 तक वैध रहेगा. इस समयावधि के भीतर किया गया हर रिचार्ज इस ऑफर के अंदर आएगा.

 BSNL Selfcare App से रिचार्ज जरूरी

BSNL की तरफ से कहा गया है कि ये ऑफर केवल Selfcare App से रिचार्ज करने पर मिलेगा. ऐप के माध्यम से किए गए सभी रिचार्ज पर ये डिस्काउंट वैध होगा.

 कॉरपोरेट और नए यूजर्स के लिए ऑफर

BSNL ने नए और कॉरपोरेट कस्टमरों के लिए भी कई ऑफर्स शुरू किए हैं. इसके तहत:

 10 पोस्टपेड सिम्स के साथ एक FTTH कनेक्शन.
 पहले महीने के FMC पर 10% की छूट.
 नए यूजर्स को 1 रुपये में कई बेनिफिट्स.

इन ऑफर्स का उद्देश्य नए ग्राहक जोड़ना और पुराने ग्राहकों को संतुष्ट रखना है.

फेस्टिव सीजन में BSNL ने अपने ग्राहकों के लिए आकर्षक ऑफर पेश किया है. 199 रुपये और उससे अधिक के प्रीपेड प्लान्स पर 2.5% की छूट, Selfcare App के जरिए रिचार्ज की सुविधा और कॉरपोरेट ऑफर्स इसे और भी फायदेमंद बनाते हैं. अगर आप BSNL यूजर हैं, तो ये समय आपके लिए रिचार्ज करने का सही मौका है.

 

Tags: BSNLBSNL offer discount on 199 and above planBSNL prepaid planBSNL Selfcare app
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन थे White House में रहने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति?

October 24, 2025

नकली नोट में ये खास पहचान नहीं होती

October 24, 2025

जानें कौन – कौन हैं शादी के बाद अलग होने...

October 24, 2025

छठ का व्रत रखने से पहले ये बातें जानना बेहद...

October 24, 2025

क्या आप भी पाना चाहते हैं चाँद जैसी खूबसूरती? अपनाएं...

October 24, 2025

सर्दियों में अर्थराइटिस से राहत चाहिए? बस करें ये काम!

October 24, 2025
BSNL Plan Offer Discount : BSNL लाया धांसु ऑफर, सस्ते में होगा रिचार्ज, जल्द उठा लें लाभ…!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

BSNL Plan Offer Discount : BSNL लाया धांसु ऑफर, सस्ते में होगा रिचार्ज, जल्द उठा लें लाभ…!
BSNL Plan Offer Discount : BSNL लाया धांसु ऑफर, सस्ते में होगा रिचार्ज, जल्द उठा लें लाभ…!
BSNL Plan Offer Discount : BSNL लाया धांसु ऑफर, सस्ते में होगा रिचार्ज, जल्द उठा लें लाभ…!
BSNL Plan Offer Discount : BSNL लाया धांसु ऑफर, सस्ते में होगा रिचार्ज, जल्द उठा लें लाभ…!