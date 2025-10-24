BSNL Plan Offer Discount : BSNL लाया धांसु ऑफर, सस्ते में होगा रिचार्ज, जल्द उठा लें लाभ…!

BSNL Plan Offer Discount : भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने फेस्टिव सीजन में अपने कस्टमरों के लिए खास ऑफर लॉन्च किया है. अब 199 रुपये और उससे ऊपर वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स पर छूट मिलेगी. ये डिस्काउंट केवल BSNL Selfcare App से रिचार्ज करने पर लागू होगा.

BSNL अपने 199 रुपये और उससे ज्यादा के प्रीपेड प्लान्स पर 2.5% की छूट दे रही है. इसका मतलब है कि 199 रुपये वाले प्लान पर अब आपको केवल 194 रुपये चुकाने होंगे. महंगे प्लान्स पर ये डिस्काउंट और ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है.

ऑफर की अवधि

ये डिस्काउंट ऑफर 18 अक्टूबर, 2025 से शुरू होकर 18 नवंबर, 2025 तक वैध रहेगा. इस समयावधि के भीतर किया गया हर रिचार्ज इस ऑफर के अंदर आएगा.

BSNL Selfcare App से रिचार्ज जरूरी

BSNL की तरफ से कहा गया है कि ये ऑफर केवल Selfcare App से रिचार्ज करने पर मिलेगा. ऐप के माध्यम से किए गए सभी रिचार्ज पर ये डिस्काउंट वैध होगा.

कॉरपोरेट और नए यूजर्स के लिए ऑफर

BSNL ने नए और कॉरपोरेट कस्टमरों के लिए भी कई ऑफर्स शुरू किए हैं. इसके तहत:

10 पोस्टपेड सिम्स के साथ एक FTTH कनेक्शन.

पहले महीने के FMC पर 10% की छूट.

नए यूजर्स को 1 रुपये में कई बेनिफिट्स.

इन ऑफर्स का उद्देश्य नए ग्राहक जोड़ना और पुराने ग्राहकों को संतुष्ट रखना है.

फेस्टिव सीजन में BSNL ने अपने ग्राहकों के लिए आकर्षक ऑफर पेश किया है. 199 रुपये और उससे अधिक के प्रीपेड प्लान्स पर 2.5% की छूट, Selfcare App के जरिए रिचार्ज की सुविधा और कॉरपोरेट ऑफर्स इसे और भी फायदेमंद बनाते हैं. अगर आप BSNL यूजर हैं, तो ये समय आपके लिए रिचार्ज करने का सही मौका है.