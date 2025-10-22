BSNL का धमाकेदार ऑफर! सीनियर सिटीजन्स के लिए 365 दिन की सर्विस सिर्फ ₹1812 में

दिवाली के मौके पर BSNL (भारत संचार निगम लिमिटेड) ने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक नया ऑफर लॉन्च किया है, जिसका नाम है BSNL सम्मान प्लान (BSNL Samman Plan). यह ऑफर खास तौर पर उन नए वरिष्ठ नागरिक यूजर्स के लिए है, जो पहली बार BSNL की सर्विस लेना चाहते हैं. इस लिमिटेड टाइम ऑफर में यूजर्स को 365 दिन की सर्विस बहुत ही सस्ती कीमत पर मिलेगी. इसके साथ उन्हें BiTV का फ्री सब्सक्रिप्शन भी दिया जाएगा. यह ऑफर कंपनी के हाल ही में लॉन्च किए गए BSNL दिवाली बोनांजा ऑफर के बाद पेश किया गया है.

BSNL Samman Plan के फायदे

यह ऑफर 18 अक्टूबर से 18 नवंबर 2025 तक वैध रहेगा और सिर्फ नए सीनियर सिटीजन ग्राहकों के लिए उपलब्ध है.

इस प्लान के तहत यूजर्स को मिलेंगे:

* 365 दिन की वैधता

* रोज 2GB हाई-स्पीड डेटा

* अनलिमिटेड कॉलिंग

* 100 SMS प्रतिदिन

* फ्री SIM कार्ड

* 6 महीने का BiTV सब्सक्रिप्शन

इस पूरे पैक की कीमत सिर्फ ₹1812 रखी गई है, यानी प्रति माह करीब ₹149 में पूरा सालभर का कनेक्शन.

क्यों है यह सीनियर सिटीजन्स के लिए खास

BSNL का यह सम्मान प्लान वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया गया है ताकि वे कम दाम में पूरी टेलीकॉम सर्विस का लाभ उठा सकें. ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स कॉलिंग, SMS और न्यूज या भक्ति चैनल्स जैसी सेवाएं इस्तेमाल करते हैं. BiTV सब्सक्रिप्शन से उन्हें बिना किसी अतिरिक्त खर्च के मनोरंजन की सुविधा भी मिलेगी.

BSNL Diwali Bonanza Offer – सिर्फ ₹1 में 4G सर्विस

BSNL ने इससे पहले एक और धमाकेदार प्लान लॉन्च किया था — दिवाली बोनांजा ऑफर, जो सभी नए ग्राहकों के लिए था. इस प्लान में उम्र की कोई सीमा नहीं थी और यूजर्स को सिर्फ ₹1 में पूरे महीने के लिए 4G सर्विस दी जा रही थी. कंपनी के मुताबिक, यह ऑफर BSNL के स्वदेशी 4G नेटवर्क का अनुभव कराने के लिए लाया गया था.

इस ऑफर में यूजर्स को मिले थे:

* भारत के भीतर अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स

* रोज 2GB हाई-स्पीड डेटा

* 100 SMS प्रतिदिन

* फ्री सिम कार्ड

यह प्लान पूरी तरह ट्रायल बेस्ड ऑफर था, ताकि यूजर्स बिना कोई अतिरिक्त चार्ज दिए BSNL के 4G नेटवर्क की क्वालिटी को टेस्ट कर सकें.

BSNL 4G नेटवर्क का देशभर में विस्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर को देशभर में BSNL की 4G सर्विस लॉन्च की थी. BSNL ने अब तक 98,000 से ज्यादा साइट्स पर नेटवर्क एक्टिवेट किया है, जिससे देश के हर राज्य में हाई-स्पीड कनेक्टिविटी पहुंचाई जा सके. इस लॉन्च के बाद BSNL अब Jio, Airtel और Vi जैसे प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ सीधी टक्कर में उतर चुका है. कंपनी का लक्ष्य है कि आने वाले महीनों में BSNL 5G सर्विस भी शुरू की जाए.