BSNL का नया 4G प्लान: सिर्फ ₹485 में फ्री कॉलिंग, रोज 2GB डेटा और OTT का मजा!

यह सर्विस 27 सितंबर 2025 से सभी टेलीकॉम सर्किल्स में लाइव हो गई है. पिछले एक साल से BSNL देशभर में 1 लाख से ज्यादा 4G/5G टावर इंस्टॉल कर रहा था. अब इसका फायदा ग्राहकों को मिलेगा.

By: Renu chouhan | Published: September 28, 2025 12:59:37 PM IST

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने अपने ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है. कंपनी ने पूरे भारत में अपना 4G नेटवर्क शुरू कर दिया है. यह सर्विस 27 सितंबर 2025 से सभी टेलीकॉम सर्किल्स में लाइव हो गई है. पिछले एक साल से BSNL देशभर में 1 लाख से ज्यादा 4G/5G टावर इंस्टॉल कर रहा था. अब इसका फायदा ग्राहकों को मिलेगा. इससे इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी, कॉल ड्रॉप कम होंगे और नेटवर्क कनेक्टिविटी बेहतर होगी.

BSNL का नया 72 दिन का प्लान
4G लॉन्च के साथ ही कंपनी ने नया किफायती प्रीपेड प्लान ₹485 में पेश किया है. इस प्लान की वैलिडिटी 72 दिन है और इसमें कई फायदे शामिल हैं:

* सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग
* हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा (कुल 144GB)
* रोजाना 100 SMS फ्री
* पूरे भारत में फ्री नेशनल रोमिंग

यह प्लान उन यूजर्स के लिए बेहतर है, जो कम दाम में डेटा और कॉलिंग दोनों का फायदा चाहते हैं.

फ्री OTT और BiTV एक्सेस
BSNL इस प्लान में ग्राहकों को BiTV का फ्री एक्सेस भी दे रहा है. इसमें 300 से ज्यादा लाइव चैनल और कई OTT प्लेटफॉर्म शामिल हैं. यानी यूजर बिना किसी अतिरिक्त खर्च के मूवी, शो और लाइव स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं.

लिमिटेड टाइम कैशबैक ऑफर
अगर ग्राहक इस प्लान को BSNL SelfCare ऐप या वेबसाइट से रिचार्ज करते हैं, तो उन्हें 2% कैशबैक (अधिकतम ₹10 तक) मिलेगा. यह ऑफर सिर्फ 15 अक्टूबर 2025 तक ही मान्य है.

5G की तैयारी भी तेज
BSNL सिर्फ 4G पर ही नहीं रुका है. कंपनी ने कुछ शहरों जैसे हैदराबाद और बेंगलुरु में 5G Fixed Wireless Access (FWA) भी शुरू कर दिया है. आने वाले समय में BSNL अपने 5G नेटवर्क को और ज्यादा शहरों में फैलाने की तैयारी कर रहा है.

