BSNL 4G का रहस्य खुला! 27 सितंबर से कौन-कौन इसे इस्तेमाल कर पाएगा, यहां जानिए
Home > टेक - ऑटो > BSNL 4G का रहस्य खुला! 27 सितंबर से कौन-कौन इसे इस्तेमाल कर पाएगा, यहां जानिए

BSNL 4G का रहस्य खुला! 27 सितंबर से कौन-कौन इसे इस्तेमाल कर पाएगा, यहां जानिए

BSNL ने पुष्टि की है कि वह अपने 4G नेटवर्क को पूरे देश में 27 सितंबर 2025 से लॉन्च करेगा. इस महत्वपूर्ण घोषणा की जानकारी BSNL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर A Robert J Ravi ने Bharat Digital Infra Summit 2025 में दी.

By: Renu chouhan | Published: September 25, 2025 12:44:35 PM IST

BSNL 4G का रहस्य खुला! 27 सितंबर से कौन-कौन इसे इस्तेमाल कर पाएगा, यहां जानिए

BSNL ने पुष्टि की है कि वह अपने 4G नेटवर्क को पूरे देश में 27 सितंबर 2025 से लॉन्च करेगा. इस महत्वपूर्ण घोषणा की जानकारी BSNL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर A Robert J Ravi ने Bharat Digital Infra Summit 2025 में दी. उन्होंने कहा, “हम अपने देश की विकसित तकनीक के जरिए पूरे भारत में 4G सेवा की शुरुआत कर रहे हैं. यह हमारे लिए गर्व की बात है.” BSNL ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) पर भी घोषणा की: “तैयार हो जाइए, भारत! 27 सितंबर से BSNL बदल देगा भारत के कनेक्शन का तरीका. स्वदेशी डिजिटल भारत का नया अध्याय शुरू होने वाला है.”

दिल्ली-एनसीआर में 4G सेवा
BSNL ने पहले ही दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 4G सेवा शुरू कर दी है. यहाँ उपयोगकर्ता 4G-सक्षम डिवाइस के साथ BSNL सिम का इस्तेमाल करके 4G नेटवर्क का लाभ उठा सकते हैं. यह लॉन्च दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पार्टनर नेटवर्क एक्सेस एग्रीमेंट के तहत हुआ है, जिससे ग्राहकों को नेटवर्क तक तुरंत पहुंच प्राप्त होती है. नई 4G SIM कार्ड्स BSNL और MTNL कस्टमर सर्विस सेंटर या अधिकृत रिटेलर्स से eKYC पूरा करने के बाद उपलब्ध होंगी. इसके साथ ही, BSNL के मौजूदा ग्राहक भी अपने 4G-कॉम्पैटिबल डिवाइस पर तुरंत 4G नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेंगे.

बड़े निवेश के साथ 4G इंफ्रास्ट्रक्चर
BSNL ने देशभर में 100,000 4G मोबाइल टॉवर्स स्थापित करने के लिए 25,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है. कंपनी की योजना अगले चरण में एक और 100,000 टॉवर्स लगाने की है. इसके लिए BSNL ने TCS और C-DOT के साथ साझेदारी की है और अतिरिक्त 47,000 करोड़ रुपये की निवेश योजना के तहत अपने नेटवर्क को और मजबूत किया जाएगा. यह निवेश BSNL की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है कि वह केवल 4G ही नहीं, बल्कि भविष्य की तकनीकों के लिए भी तैयार है.

भारत की 6G की तैयारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लाल किला से कहा कि भारत 6G तकनीक के लॉन्च के लिए “मिशन मोड” में काम कर रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि भारत दुनिया के उन पहले देशों में से एक बनने का लक्ष्य रखता है, जो 6G सेवाओं को जल्द लॉन्च करेगा. BSNL का यह 4G नेटवर्क लॉन्च न सिर्फ स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देगा बल्कि भारत के डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करेगा. देशभर के नागरिक अब तेज इंटरनेट स्पीड और बेहतर नेटवर्क कवरेज का अनुभव कर पाएंगे.

Tags: BSNLBSNL 4GBSNL 4G IndiaBSNL 4G SIM
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रोटीन का भंडार और वेजिटेरियंस के लिए वरदान से कम...

September 25, 2025

जानें गांधी जी के बारे में 10 चौंका देने वाली...

September 25, 2025

Aparajita Benefits जादुई हैं नीले रंग का अपराज‍िता फूल! सेहत...

September 25, 2025

एशिया कप के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़

September 25, 2025

अब बिना ओवन और मैदे के मिनटों में घर पर...

September 25, 2025

घर के बगीचे में बढ़ रहा है बंदरों का आतंक,...

September 25, 2025
BSNL 4G का रहस्य खुला! 27 सितंबर से कौन-कौन इसे इस्तेमाल कर पाएगा, यहां जानिए

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

BSNL 4G का रहस्य खुला! 27 सितंबर से कौन-कौन इसे इस्तेमाल कर पाएगा, यहां जानिए

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

BSNL 4G का रहस्य खुला! 27 सितंबर से कौन-कौन इसे इस्तेमाल कर पाएगा, यहां जानिए
BSNL 4G का रहस्य खुला! 27 सितंबर से कौन-कौन इसे इस्तेमाल कर पाएगा, यहां जानिए
BSNL 4G का रहस्य खुला! 27 सितंबर से कौन-कौन इसे इस्तेमाल कर पाएगा, यहां जानिए
BSNL 4G का रहस्य खुला! 27 सितंबर से कौन-कौन इसे इस्तेमाल कर पाएगा, यहां जानिए