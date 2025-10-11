BSNL का धमाकेदार ऑफर: सिर्फ ₹1,999 में 330 दिन की वैधता और अनलिमिटेड कॉल, ऑफर केवल 5 दिन के लिए
BSNL ने अपने ग्राहकों के लिए लगभग 1,00,000 नए 4G टावर स्थापित किए हैं और जल्द ही 5G सेवा लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए, BSNL ने अपने लंबे समय तक वैध रहने वाले प्लान पर विशेष ऑफर की घोषणा की है.

By: Renu chouhan | Published: October 11, 2025 4:12:42 PM IST

BSNL (भारत संचार निगम लिमिटेड) ने अब आधिकारिक तौर पर अपना 4G नेटवर्क लॉन्च कर दिया है. यह नेटवर्क पूरी तरह से देशी तकनीक पर विकसित किया गया है और 5G के लिए भी तैयार है. BSNL ने अपने ग्राहकों के लिए लगभग 1,00,000 नए 4G टावर स्थापित किए हैं और जल्द ही 5G सेवा लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए, BSNL ने अपने लंबे समय तक वैध रहने वाले प्लान पर विशेष ऑफर की घोषणा की है, जो केवल 15 अक्टूबर तक उपलब्ध है.

BSNL का Rs 1,999 वार्षिक प्लान
यह प्लान 330 दिन की वैधता के साथ आता है और इसकी कीमत केवल Rs 1,999 है. BSNL का दावा है कि यह प्लान प्राइवेट टेलिकॉम कंपनियों जैसे Airtel, Jio और Vi के समान प्लान्स से बेहतर सुविधाएँ प्रदान करता है.

कॉलिंग: भारत में अनलिमिटेड कॉल और मुफ्त नेशनल रोमिंग

डेटा: रोजाना 1.5GB हाई-स्पीड डेटा, कुल 495GB पूरे साल के लिए

SMS: रोजाना 100 मुफ्त SMS

विशेष ऑफर: 15 अक्टूबर तक रिचार्ज करने वाले यूजर्स को तुरंत 2% का डिस्काउंट मिलेगा

इस 2% इंस्टेंट डिस्काउंट का लाभ पाने के लिए यूजर्स को सिर्फ BSNL की आधिकारिक वेबसाइट या SelfCare ऐप के जरिए रिचार्ज करना होगा.

BSNL अपने मोबाइल यूजर्स को BiTV सर्विस भी मुफ्त में दे रहा है, जिसमें 350 से अधिक लाइव टीवी चैनल और विभिन्न OTT एप्लिकेशन शामिल हैं. इसके अलावा, यूजर्स BiTV के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का विकल्प चुन सकते हैं, जिसकी कीमत Rs 151 प्रति माह है, और इसमें प्रीमियम चैनल और अतिरिक्त OTT कंटेंट उपलब्ध होंगे.

BSNL की बाजार में बढ़त
हाल ही में, BSNL ने अगस्त महीने में नए मोबाइल ग्राहक जोड़ने के मामले में Bharti Airtel को पीछे छोड़ दिया — यह उपलब्धि पिछले साल के करीब नहीं हुई थी. हालांकि Reliance Jio ने अपनी लीड जारी रखी है, TRAI द्वारा जारी डेटा के अनुसार.

