भारत के यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! BSNL का स्वदेशी Q5G नेटवर्क जल्द आएगा, जानिए पूरी टाइमलाइन
BSNL वर्तमान में स्वदेशी तकनीक पर आधारित 4G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे अपग्रेड करके 5G में बदला गया है. इस अपग्रेड के बाद BSNL प्राइवेट टेलिकॉम कंपनियों Jio और Airtel के मुकाबले खड़ा हो सकेगा.

By: Renu chouhan | Published: October 12, 2025 4:01:56 PM IST

सरकारी टेलिकॉम कंपनी BSNL जल्द ही अपनी 5G सर्विस को लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने अपने 5G नेटवर्क का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. BSNL वर्तमान में स्वदेशी तकनीक पर आधारित 4G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे अपग्रेड करके 5G में बदला गया है. इस अपग्रेड के बाद BSNL प्राइवेट टेलिकॉम कंपनियों Jio और Airtel के मुकाबले खड़ा हो सकेगा.

5G ट्रायल की सफलता
BSNL ने 27 सितंबर 2025 से 4G सर्विस देना शुरू किया था और अब इसके 5G ट्रायल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. BSNL का 4G नेटवर्क क्लाउड-बेस्ड डिजाइन पर आधारित है, जिसे 5G में अपग्रेड करना आसान बनता है. ट्रायल में नेटवर्क की स्पीड, स्टेबिलिटी और कवरेज का पूरा परीक्षण किया गया. यह ट्रायल सफल होने के बाद अब BSNL 5G को बड़े पैमाने पर पेश करने के लिए तैयार है.

5G कब तक आएगा?
टेलिकॉम मिनिस्टर Jyotiraditya Scindia ने बताया कि अगले 6-8 महीनों में BSNL अपने 4G नेटवर्क को 5G में अपग्रेड कर देगा. भारत की इस नई पहल का नाम Q5G रखा गया है, जिसमें Q का मतलब Quantum है. BSNL 5G नेटवर्क में यूजर्स की सुरक्षा के लिए एंटी-स्मिशिंग और एंटी-स्पैम प्रोटेक्शन भी शामिल किया जाएगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, साल के आखिर तक दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में 5G सर्विस शुरू हो सकती है.

BSNL 4G का प्रदर्शन
सितंबर 2025 में लॉन्च हुए BSNL 4G की रिपोर्ट्स काफी पॉजिटिव रही हैं. देशभर में लगभग 95,000 मोबाइल टावर्स की मदद से यह सर्विस उपलब्ध कराई जा रही है. जो यूजर्स कवरेज में हैं, वे आसानी से BSNL 4G इंटरनेट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं. NBT टेक टीम ने भी दिल्ली NCR में BSNL 4G का टेस्ट किया, जिसमें नेटवर्क की स्पीड और स्टेबिलिटी को काफी बेहतर पाया गया. 4G अपग्रेड ने BSNL को मजबूती दी है और अब 5G के लिए यह आधार तैयार हो चुका है.

