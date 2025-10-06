Hero Splendor को टक्कर देती है ये बाइक! फुल टैंक में चलती है 700KM, उठा लाएं ₹5000 देकर

TVS Sport ES की एक्स-शोरूम कीमत अब ₹55,100 रह गई है. दिल्ली में अगर आप इसे खरीदते हैं, तो RTO, इंश्योरेंस और अन्य टैक्स मिलाकर इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग ₹66,948 तक पहुंचती है. यह कीमत शहर और डीलरशिप के अनुसार थोड़ी अलग हो सकती है.

सिर्फ ₹5000 डाउन पेमेंट और ₹2185 EMI

अगर आपके पास एकमुश्त पैसे नहीं हैं, तो चिंता की बात नहीं. आप इस बाइक को मात्र ₹5000 डाउन पेमेंट देकर घर ला सकते हैं. बाकी रकम यानी करीब ₹62,000 का लोन आप बैंक से ले सकते हैं. मान लीजिए आपको यह लोन 9% ब्याज दर पर 3 साल के लिए मिलता है, तो आपकी मासिक EMI लगभग ₹2185 होगी. हालांकि, EMI का सही आंकड़ा आपके क्रेडिट स्कोर और बैंक की पॉलिसी पर निर्भर करेगा.

इंजन और परफॉर्मेंस

TVS Sport 2025 में 109.7cc का सिंगल-सिलिंडर, 4-स्ट्रोक, एयर-कूल्ड इंजन मिलता है. यह इंजन 8hp की पावर और 8.7Nm का टॉर्क देता है. बाइक में 4-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है और इसकी टॉप स्पीड 90 kmph तक जाती है. बाइक BS6 इंजन और ETFi (Eco Thrust Fuel Injection) तकनीक से लैस है, जो न केवल माइलेज बढ़ाती है बल्कि इंजन की लाइफ भी बढ़ाती है.

माइलेज और फ्यूल कैपेसिटी

TVS Sport का ARAI सर्टिफाइड माइलेज 80 kmpl है, जबकि वास्तविक यूजर माइलेज लगभग 70 kmpl तक मिलता है. इसमें 10 लीटर का फ्यूल टैंक है, यानी एक बार फुल टैंक कराने पर यह बाइक करीब 700 KM तक आराम से चल सकती है. यह इसे अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक्स में से एक बनाता है.

क्यों खरीदें TVS Sport

TVS Sport का डिज़ाइन सिंपल लेकिन स्टाइलिश है. इसमें 175mm ग्राउंड क्लियरेंस, 112kg वजन और 790mm सीट हाइट है, जिससे यह हर तरह के राइडर्स के लिए आसान और आरामदायक बनती है. यह बाइक शहर में रोजमर्रा की राइडिंग के लिए परफेक्ट है और अपने बजट में यह Hero Splendor Plus को कड़ी टक्कर देती है. कम मेंटेनेंस, ज्यादा माइलेज और भरोसेमंद परफॉर्मेंस इसकी सबसे बड़ी खूबियां हैं.