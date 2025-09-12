Instamart Quick India Movement Sale: स्मार्टफोन, लैपटॉप और गैजेट्स पर 90% तक छूट, जानिए कब होगी शुरू

Swiggy की कंपनी Instamart ने अपना पहला बड़ा सालाना सेल इवेंट शुरू करने का ऐलान किया है. इस मेगा सेल का नाम है “Quick India Movement Sale”, जो 19 सितंबर से 28 सितंबर तक चलेगी. इस दौरान यूज़र्स को स्मार्टफोन, लैपटॉप, ईयरबड्स, स्मार्टवॉच, स्पीकर और पावर बैंक जैसे प्रोडक्ट्स पर 90% तक की छूट मिलेगी. इसके अलावा, अगर कस्टमर्स Axis Bank क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करेंगे तो उन्हें अतिरिक्त 10% (अधिकतम ₹1,000 तक) का डिस्काउंट भी मिलेगा.

टॉप डील्स जो मिलेंगी इस सेल में

स्मार्टफोन

* OnePlus Nord CE 4 Lite – ₹16,999 (MRP ₹18,999)

* Oppo K13x – ₹12,499 (MRP ₹16,999)

* Realme Narzo 70 Turbo – ₹13,999 (MRP ₹19,999)

लैपटॉप

* Lenovo IdeaPad Slim 3 (i5, 16GB RAM, 512GB SSD) – ₹48,999 (MRP ₹70,790)

* ASUS Vivobook (Ryzen 3, 512GB SSD) – ₹29,999 (MRP ₹44,990)

Truly Wireless Earbuds

* boAt Airdopes 311 Pro – ₹799 (MRP ₹4,990)

* OnePlus Nord Buds 2r (Deep Grey) – ₹1,499 (MRP ₹2,299)

स्मार्टवॉच और वेयरेबल्स

* Noise Caliber 3 Go – ₹899 (MRP ₹5,999)

ऑडियो डिवाइसेस

* JBL Flip 5 Wireless Bluetooth Speaker – ₹4,999

* Portronics Conch Theta C Wired Type-C Earphones – ₹199

फूड डिलीवरी फीस में बढ़ोतरी

जहां एक तरफ Instamart ग्राहकों को बड़ी छूट दे रहा है, वहीं Swiggy और Zomato ने फेस्टिव सीजन से पहले अपनी फीस बढ़ा दी है.

* Zomato ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस ₹2 बढ़ाकर ₹12 कर दी है.

* Swiggy ने फीस ₹3 बढ़ाकर ₹15 कर दी है.