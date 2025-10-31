Home > टेक - ऑटो > Car Driving Tips : अब लड़कियां भी बनेंगी Heavy Rider… सिर्फ कुछ दिनों में बनें परफेक्ट!

Car Driving Tips : अब लड़कियां भी बनेंगी Heavy Rider… सिर्फ कुछ दिनों में बनें परफेक्ट!

Car Driving Tips : ड्राइविंग सीखना मुश्किल नहीं, बस आत्मविश्वास और अभ्यास जरूरी है. कार के कंट्रोल्स समझें, सही सीटिंग रखें, खाली जगह पर प्रैक्टिस करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 31, 2025 5:16:43 PM IST

Car Driving Tips : अब लड़कियां भी बनेंगी Heavy Rider… सिर्फ कुछ दिनों में बनें परफेक्ट!

Car Driving Tips : कार चलाना आज के समय में सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की निशानी भी है. बहुत-सी लड़कियां ड्राइविंग सीखने से घबराती हैं, लेकिन अगर सही तरीके से शुरुआत की जाए तो ये उतना मुश्किल नहीं जितना लगता है. थोड़े आत्मविश्वास और धैर्य से आप भी एक बेहतरीन कार राइडर बन सकती हैं. आइए जानते हैं कुछ आसान और जरूरी बातें जो ड्राइविंग सीखते समय आपके काम आएंगी.

ड्राइविंग शुरू करने से पहले अपनी कार को जानना सबसे जरूरी है. क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर, गियर, स्टीयरिंग और इंडिकेटर्स. इन सबकी पहचान करें और समझें कि कौन-सा हिस्सा क्या काम करता है. कई बार ड्राइविंग के दौरान लोगों को ये भ्रम रहता है कि कौन-सा इंडिकेटर किस दिशा में मोड़ने के लिए होता है. इसलिए पहले इन सभी कंट्रोल्स को अच्छे से जान लें, ताकि सड़क पर जाते समय आपको किसी तरह की परेशानी न हो.

 कार के फीचर्स को जानें

You Might Be Interested In

आजकल की कारों में कई तरह के फीचर्स होते हैं, जैसे एसी, हीटर, वेंटिलेटेड सीट्स, क्रूज कंट्रोल आदि. जब आप बेसिक कंट्रोल्स समझ लें, तो कार के इन फीचर्स को भी इस्तेमाल करना सीखें. इससे आप अपनी गाड़ी पर पूरी तरह से पकड़ बना पाएंगी और हर स्थिति में उसे आराम से चला सकेंगी.

 सही सीटिंग पोजिशन अपनाएं

ड्राइविंग करते समय आपकी सीटिंग पोजिशन बहुत मायने रखती है. सीट को इस तरह एडजस्ट करें कि आपके पैर आसानी से क्लच और ब्रेक तक पहुंच सकें. स्टीयरिंग व्हील को पकड़ने में किसी तरह का खिंचाव महसूस न हो. साथ ही, साइड मिरर और रियर व्यू मिरर को सही एंगल पर सेट करें ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियों का साफ दृश्य दिखाई दे और हां, सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल न भूलें. ये आपकी सेफटी के लिए सबसे अहम है.

स्टीयरिंग व्हील को सही तरह से पकड़ें

स्टीयरिंग पकड़ने का तरीका भी ड्राइविंग का अहम हिस्सा है. इसे घड़ी के डायल की तरह समझें और अपने दोनों हाथों को “9 बजे” और “3 बजे” की पोजिशन पर रखें. इस तरीके से आपको स्टीयरिंग पर बेहतर कंट्रोल मिलेगा और कार चलाना आसान लगेगा.

 खाली जगह पर प्रैक्टिस करें

शुरुआत में किसी खाली मैदान या पार्किंग एरिया में अभ्यास करें, जहां ट्रैफिक न हो. इससे आपको डर नहीं लगेगा और आप कार को आराम से समझ पाएंगी. अगर आप मैनुअल कार चला रही हैं, तो क्लच का सही इस्तेमाल सीखें, धीरे-धीरे क्लच छोड़ें और एक्सीलरेटर दबाएं ताकि कार झटके न मारे. पहले और दूसरे गियर में अभ्यास करें और गति धीमी रखें. जब कार रोकनी हो, तो पहले एक्सीलरेटर से पैर हटाएं और धीरे से ब्रेक लगाएं.

 

Tags: best tips for beginners learning car drivingcar drivers learning tipscar driving learning tipscar driving tipshow to drive car
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पैसे बचाएं और पाएं बढ़िया क्वालिटी, अब घर पर तैयार...

October 31, 2025

पहले की देखभाल फिर मुगल बादशाह ने बनाए उसी से...

October 31, 2025

इनकी नजरों से बचना है नामुमकिन! जानिए दुनिया के 10...

October 31, 2025

अब शाम की चाय के साथ बनाएं मसालेदार ब्रेड, हर...

October 31, 2025

क्या होता था मुगल बादशाह के रेड रूम में औरतों...

October 31, 2025

रात की बची हुई आलू की सब्जी से नाश्ते में...

October 31, 2025
Car Driving Tips : अब लड़कियां भी बनेंगी Heavy Rider… सिर्फ कुछ दिनों में बनें परफेक्ट!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Car Driving Tips : अब लड़कियां भी बनेंगी Heavy Rider… सिर्फ कुछ दिनों में बनें परफेक्ट!
Car Driving Tips : अब लड़कियां भी बनेंगी Heavy Rider… सिर्फ कुछ दिनों में बनें परफेक्ट!
Car Driving Tips : अब लड़कियां भी बनेंगी Heavy Rider… सिर्फ कुछ दिनों में बनें परफेक्ट!
Car Driving Tips : अब लड़कियां भी बनेंगी Heavy Rider… सिर्फ कुछ दिनों में बनें परफेक्ट!