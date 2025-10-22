Home > टेक - ऑटो > क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने से पहले जानें यह पांच महत्वपूर्ण बातें

क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने से पहले जानें यह पांच महत्वपूर्ण बातें

क्रेडिट कार्ड (Credit Card) का इस्तेमाल करने से पहले यह पांच महत्वपूर्ण बातें (Important Tips) ज़रूर जान लें. हर खर्च के लिए इसका इस्तेमाल करना सेफ साबित नहीं हो सकता है. कुछ विशेष स्थितियों में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आपकी फाइनेंशियल हेल्थ (Financial Health) के लिए नुकसानदायक (Harmful) साबित हो सकता है.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 22, 2025 6:59:49 PM IST

When not to use a credit card?
When not to use a credit card?

When not to use a credit card?: क्रेडिट कार्ड आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बेहद ही आसान बनाने का एक शक्तिशाली टूल है, जो कैशलेस पेमेंट, रिवार्ड्स और इमरजेंसी फंड जैसी सुविधाएं आपको देने में सहयोग करता है. लेकिन, हर खर्च के लिए इसका इस्तेमाल करना सेफ भी नहीं है.  कुछ विशेष स्थितियों में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है.

यहां पांच स्थितियां बताई गई है, जब आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए:

1. जब क्रेडिट की लिमिट पूरी होने को हो: 

अगर आप अपनी क्रेडिट लिमिट के बहुत ही करीब हैं, जैसे 5 लाख रुपये की लिमिट में से 4.5 लाख खर्च कर चुके हैं, तो नया खर्च करने से पहले बकाया चुकाना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है. लिमिट से ज्यादा या फिर उसके करीब खर्च करने पर आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो (Credit Utilization Ratio) बढ़ जाता है, जिसका सीधा और नकारात्मक असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पूरी तरह से पड़त जाता है. 

2. एटीएम से कैश निकालने के लिए (कैश एडवांस): 

क्रेडिट कार्ड से एटीएम (ATM) से पैसे निकालना बहुत ही महंगा साबित हो जाता है.  इस पर अक्सर ट्रांजेक्शन के पहले दिन से ही तुरंत और भारी ब्याज लगना शुरू हो जाता है, इसके साथ ही एक बड़ा अतिरिक्त शुल्क (Additional Charge) भी लगता है.

3. जब पूरा बिल चुकाने की क्षमता न हो: 

अगर आप यह जानते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल एक साथ नहीं चुका पाएंगे, तो इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए. केवल ‘मिनिमम ड्यू’ भरने से बकाया राशि पर लगातार उच्च दर से ब्याज बढ़ता रहता है, जो आपको कर्ज के जाल से फंसने में पूरी तरह से आपकी मदद करता है. 

4. बिना किसी योजना के बड़ी खरीदारी: 

अगर आपके पास किसी बड़ी खरीदारी जैसे महंगा गैजेट या फिर फर्नीचर के पेमेंट का कोई निश्चित प्लान नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आपके लिए पूरी तरह से जोखिम साबित हो सकता है. यह अस्थायी सुविधा आपको भविष्य में एक बड़ा कर्ज दे सकती है, जिससे आपकी परेशानी भी बढ़ सकती है.

5. संदिग्ध या असुरक्षित वेबसाइट पर पेमेंट: 

ऑनलाइन खरीदारी करते समय किसी भी तरह के ऐसी वेबसाइट या फिर ऐप पर अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स साझा करने से बचें. असुरक्षित प्लेटफॉर्म पर पेमेंट करने से आपकी गोपनीय जानकारी लीक भी हो सकती है और आप ऑनलाइन फ्रॉड का जल्द ही शिकार बन सकते हैं. 

क्रेडिट कार्ड तभी फायदेमंद होता है जब आप इसे जिम्मेदारी और समझदारी से इस्तेमाल करना जानते हों. अनावश्यक या फिर गलत समय पर इसका इस्तेमाल करने से आपको बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है. 

Credit CardCredit LimitCredit Utilization RatioPayment Plan
