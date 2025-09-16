iPhone 17 Pro Max के इस कलर की भारत में ऐसी दीवानगी! 3 दिन में हुआ Out Of Stock, बुकिंग की मची होड़
Home > टेक - ऑटो > iPhone 17 Pro Max के इस कलर की भारत में ऐसी दीवानगी! 3 दिन में हुआ Out Of Stock, बुकिंग की मची होड़

iPhone 17 Pro Max के इस कलर की भारत में ऐसी दीवानगी! 3 दिन में हुआ Out Of Stock, बुकिंग की मची होड़

Apple स्पेशलिस्ट ने बताया कि Cosmic Orange मॉडल्स इतनी तेजी से बिके कि स्टोर पिकअप ऑप्शन भी फिलहाल बंद कर दिया गया है. हालांकि, Deep Blue कलर अभी भी कुछ स्टोर्स पर उपलब्ध है. कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि Cosmic Orange की नई स्टॉकिंग जल्द शुरू की जाएगी.

By: Renu chouhan | Published: September 16, 2025 6:41:17 PM IST

iPhone 17 Pro Max के इस कलर की भारत में ऐसी दीवानगी! 3 दिन में हुआ Out Of Stock, बुकिंग की मची होड़

Apple का नया iPhone 17 Pro Max Cosmic Orange लॉन्च होते ही लोगों के बीच इतना पॉपुलर हो गया कि यह सिर्फ तीन दिन में ही US और भारत में आउट ऑफ स्टॉक हो गया. कंपनी स्टाफ के मुताबिक, इस कलर वेरिएंट के लिए रिकॉर्ड तोड़ प्री-बुकिंग हुई और अब यह किसी भी स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध नहीं है. Apple स्पेशलिस्ट ने बताया कि Cosmic Orange मॉडल्स इतनी तेजी से बिके कि स्टोर पिकअप ऑप्शन भी फिलहाल बंद कर दिया गया है. हालांकि, Deep Blue कलर अभी भी कुछ स्टोर्स पर उपलब्ध है. कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि Cosmic Orange की नई स्टॉकिंग जल्द शुरू की जाएगी.

iPhone 17 सीरीज की कीमत और उपलब्धता
भारत में iPhone 17 सीरीज की कीमत ₹82,900 से लेकर ₹2,29,900 तक रखी गई है. वहीं, अमेरिका में इसकी कीमत $799 (लगभग ₹70,370) से शुरू होकर $1,999 (लगभग ₹1.76 लाख) तक जाती है. जिन लोगों ने प्री-बुकिंग की थी, उन्हें 19 सितंबर से डिलीवरी मिलेगी. 

साथ ही, Apple ने बताया है कि उसी दिन सीमित संख्या में फोन वॉक-इन कस्टमर्स के लिए भी उपलब्ध होंगे. लेकिन यह फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व बेसिस पर होगा. जिन्होंने प्री-बुकिंग मिस कर दी है, वे अभी भी होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें 7 अक्टूबर के बाद ही फोन मिल पाएगा.

iPhone प्रोडक्शन की डिटेल
iPhone 17 सीरीज का प्रोडक्शन Foxconn कर रहा है, जिसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चीन और भारत दोनों में मौजूद हैं. खास बात यह है कि भारत में बने iPhone 17 अभी अमेरिका की डिमांड पूरी करने के लिए भेजे जा रहे हैं. Apple ने हाल ही में बेंगलुरु में iPhone 17 सीरीज का प्रोडक्शन शुरू किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इस साल iPhone प्रोडक्शन को 35-40 मिलियन यूनिट्स से बढ़ाकर 60 मिलियन यूनिट्स करने की योजना बना रही है.

Tags: applecosmic orangeiPhone 17 India priceiPhone 17 Pro Max
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आधी रात और सुबह-सुबह क्यों सबसे ज्यादा होते हैं हार्ट...

September 16, 2025

67 मामले, 18 मौतें: पानी से फैल रहा जानलेवा अमीबा

September 16, 2025

इन फिल्मों से बनाई Pooja Hegdeने इंडस्ट्री में अपनी पहचान

September 16, 2025

Rakul Preet Singhका आउटफिट पहनकर पाएँ स्टार जैसा ग्लो और...

September 16, 2025

इस हॉलीवुड सिंगर ने कैमरे के सामने दिखाया अपना मैन...

September 16, 2025

रेड फोर्ट की दीवारों पर काली परत: क्या कहता है...

September 16, 2025
iPhone 17 Pro Max के इस कलर की भारत में ऐसी दीवानगी! 3 दिन में हुआ Out Of Stock, बुकिंग की मची होड़

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

iPhone 17 Pro Max के इस कलर की भारत में ऐसी दीवानगी! 3 दिन में हुआ Out Of Stock, बुकिंग की मची होड़

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

iPhone 17 Pro Max के इस कलर की भारत में ऐसी दीवानगी! 3 दिन में हुआ Out Of Stock, बुकिंग की मची होड़
iPhone 17 Pro Max के इस कलर की भारत में ऐसी दीवानगी! 3 दिन में हुआ Out Of Stock, बुकिंग की मची होड़
iPhone 17 Pro Max के इस कलर की भारत में ऐसी दीवानगी! 3 दिन में हुआ Out Of Stock, बुकिंग की मची होड़
iPhone 17 Pro Max के इस कलर की भारत में ऐसी दीवानगी! 3 दिन में हुआ Out Of Stock, बुकिंग की मची होड़