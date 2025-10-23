iOS 26.1 अपडेट में आए ये जबरदस्त फीचर्स, अब आपका iPhone दिखेगा और भी स्टाइलिश

Apple ने अपने नए iPhone 17 सीरीज के लॉन्च के बाद अब iOS 26.1 Public Beta 4 अपडेट जारी किया है. यह अपडेट पिछले महीने जारी हुए iOS 26 ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांस वर्जन है, जिसमें बेहतर डिजाइन, नई सेटिंग्स और यूजर कंट्रोल दिए गए हैं. Apple इस अपडेट को एक बड़ा कदम मान रहा है, जो iPhone यूजर्स को ज्यादा पर्सनल और कंट्रोल्ड एक्सपीरियंस देने वाला है.

नया “Liquid Glass” डिजाइन – अब फोन की लुक होगी आपके कंट्रोल में

iOS 26.1 में सबसे बड़ा बदलाव Liquid Glass इंटरफेस में किया गया है. अब यूजर्स खुद तय कर सकते हैं कि उनके फोन की स्क्रीन कितनी ट्रांसपेरेंट या टिंटेड (धुंधली) दिखे.

इसमें दो मोड्स दिए गए हैं-

Clear Mode: पारदर्शी लुक, जिससे स्क्रीन ग्लास जैसी दिखे.

Tinted Mode: हल्की अपारदर्शिता (opacity) और ज्यादा कॉन्ट्रास्ट, जिससे टेक्स्ट और आइकॉन पढ़ना आसान हो जाए. यह फीचर खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो स्टाइल और कम्फर्ट दोनों चाहते हैं.

Apple Intelligence और AirPods में Language Support बढ़ा

iOS 26.1 अपडेट में Apple ने अपनी नई AI टेक्नोलॉजी Apple Intelligence के लिए भाषा सपोर्ट बढ़ाया है. अब ज्यादा भाषाओं में आप AI कमांड्स, ट्रांसलेशन और कम्युनिकेशन कर सकते हैं. साथ ही, AirPods Live Translation फीचर को भी अपडेट किया गया है, जिससे AirPods अब रियल-टाइम भाषा अनुवाद को बेहतर तरीके से हैंडल करेंगे. इससे विदेशी भाषा समझना और बातचीत करना पहले से आसान हो जाएगा.

लॉक स्क्रीन से कैमरा ओपन करने का नया विकल्प

बहुत से यूजर्स को लॉक स्क्रीन से कैमरा अपने आप खुलने में परेशानी होती थी. अब iOS 26.1 में Apple ने एक नया “Disable Swipe-to-Open Camera” टॉगल जोड़ा है. इस सेटिंग को ऑन करके आप चाहें तो लॉक स्क्रीन से कैमरा शॉर्टकट को बंद कर सकते हैं, जिससे गलती से कैमरा खुलने की समस्या खत्म हो जाएगी.

कॉल पर हप्टिक फीडबैक बंद करने का नया फीचर

Apple ने iPhone के Phone Settings में एक नया विकल्प जोड़ा है- Haptics Toggle. अब आप चाहें तो कॉल कनेक्ट या डिसकनेक्ट होने पर आने वाला वाइब्रेशन इफेक्ट (Haptic Feedback) बंद कर सकते हैं. यह फीचर उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि फोन कॉल्स साइलेंट और स्मूद तरीके से कनेक्ट हों.

कौन से iPhone यूजर्स डाउनलोड कर सकते हैं iOS 26.1 Beta 4

अगर आप Apple Beta Software Program का हिस्सा हैं, तो आप इस अपडेट को डाउनलोड कर सकते हैं.

इसके लिए जाएं – Settings – General – Software Update

लेकिन ध्यान रखें, यह एक Beta Version है. इसलिए इसे अपने मेन फोन (daily driver) में इंस्टॉल न करें, क्योंकि इसमें छोटे बग या गड़बड़ियां हो सकती हैं. यह अपडेट iPhone SE (2nd Gen) और उसके बाद आने वाले सभी iPhones के लिए उपलब्ध है, जिसमें iPhone 17 Series भी शामिल है.

iOS 26.1 क्यों है खास?

यह अपडेट iPhone के डिजाइन, परफॉर्मेंस और यूजर एक्सपीरियंस को और निखारता है. Apple का फोकस अब सिर्फ नए फोन्स पर नहीं बल्कि स्मूद और पर्सनलाइज्ड यूजर इंटरफेस देने पर है. Liquid Glass और नए AI फीचर्स के साथ, iPhone अब सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि आपके मूड और स्टाइल के मुताबिक ढलने वाला फोन बन गया है.