Apple ने iPhone 17 के AI फीचर्स बग चुपचाप किया ठीक, iOS 26 में अभी भी ये 5 समस्याएं
Home > टेक - ऑटो > Apple ने iPhone 17 के AI फीचर्स बग चुपचाप किया ठीक, iOS 26 में अभी भी ये 5 समस्याएं

Apple ने iPhone 17 के AI फीचर्स बग चुपचाप किया ठीक, iOS 26 में अभी भी ये 5 समस्याएं

नए iPhone 17 मॉडल्स के साथ Apple ने Apple Intelligence फीचर पेश किया। यह फीचर कुछ दिनों के लिए काम करता था, लेकिन उसके बाद Siri का ग्राफिक पुराने एनीमेशन में बदल जाता था और AI फीचर्स काम करना बंद कर देते थे। यूजर्स ने यह समस्या Apple Intelligence Community पर रिपोर्ट की थी।

By: Renu chouhan | Published: October 9, 2025 3:13:31 PM IST

Apple ने iPhone 17 के AI फीचर्स बग चुपचाप किया ठीक, iOS 26 में अभी भी ये 5 समस्याएं

Apple ने हाल ही में iPhone 17 मॉडल्स में Apple Intelligence बग का फिक्स जारी किया है। इस बग के कारण उपयोगकर्ता AI फीचर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। अब फिक्स के बाद यूजर्स फिर से इन फीचर्स का आनंद ले सकते हैं।

हालांकि, iOS 26 पर अभी भी कुछ समस्याएं जारी हैं जैसे बैटरी जल्दी खत्म होना, कनेक्टिविटी इश्यू और डिस्प्ले ग्लिचेस।

Apple Intelligence बग क्या था?

नए iPhone 17 मॉडल्स के साथ Apple ने Apple Intelligence फीचर पेश किया। यह फीचर कुछ दिनों के लिए काम करता था, लेकिन उसके बाद Siri का ग्राफिक पुराने एनीमेशन में बदल जाता था और AI फीचर्स काम करना बंद कर देते थे। यूजर्स ने यह समस्या Apple Intelligence Community पर रिपोर्ट की थी।

Apple का फिक्स

Cupertino स्थित कंपनी ने सर्वर-साइड फिक्स रोलआउट किया। इससे iPhone 15 Pro और उसके बाद के मॉडल्स में यह फीचर फिर से उपलब्ध हो गया। यूजर्स Settings ऐप → Apple Intelligence मेनू में जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं। MacRumors के सहयोगी Aaron Perris के अनुसार, अब प्रभावित यूजर्स Apple Intelligence डाउनलोड कर सकते हैं।

iOS 26 में जारी समस्याएं

हालांकि Apple Intelligence बग ठीक हो गया है, लेकिन iOS 26 पर कई यूजर्स को अभी भी समस्याएं आ रही हैं:-

1. बैटरी ड्रेनेज और परफॉर्मेंस इश्यू – फोन की बैटरी जल्दी खत्म होना और धीमी परफॉर्मेंस। 

2. फोटो में ग्लिच – कुछ यूजर्स ने बताया कि फोटो में ब्लैक बॉक्स और व्हाइट स्क्विगल्स दिखाई देते हैं।

3. Wi-Fi और सेलुलर कनेक्टिविटी इश्यू – कुछ iPhone 17 मॉडल Wi-Fi और Bluetooth से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, या नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाते।

4. Liquid Glass डिजाइन इश्यू – iOS 26 में ट्रांसपेरेंसी और आइकॉन की पढ़ने में नहीं आ रहे।

5. डार्क मोड में आइकॉन स्क्यूड या टिल्टेड दिखना – विशेषकर जब डार्क वॉलपेपर इस्तेमाल हो।

Apple ने CNET को इन समस्याओं की पुष्टि की है और जल्द ही फिक्स देने का वादा किया है।

Tags: appleiPhone 17iPhone 17 AI featuresiPhone 17 bug
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!

October 10, 2025

अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर,...

October 10, 2025

मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार,...

October 10, 2025

क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता...

October 10, 2025

करवाचौथ 2025 आप भी ये खूबसूरत quote करे अपने हमसफर...

October 10, 2025

प्रेग्नेंसी में गलती से भी ना खाएं ये फल, हो...

October 10, 2025
Apple ने iPhone 17 के AI फीचर्स बग चुपचाप किया ठीक, iOS 26 में अभी भी ये 5 समस्याएं

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Apple ने iPhone 17 के AI फीचर्स बग चुपचाप किया ठीक, iOS 26 में अभी भी ये 5 समस्याएं

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Apple ने iPhone 17 के AI फीचर्स बग चुपचाप किया ठीक, iOS 26 में अभी भी ये 5 समस्याएं
Apple ने iPhone 17 के AI फीचर्स बग चुपचाप किया ठीक, iOS 26 में अभी भी ये 5 समस्याएं
Apple ने iPhone 17 के AI फीचर्स बग चुपचाप किया ठीक, iOS 26 में अभी भी ये 5 समस्याएं
Apple ने iPhone 17 के AI फीचर्स बग चुपचाप किया ठीक, iOS 26 में अभी भी ये 5 समस्याएं