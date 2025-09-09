iPhone 17 Launched in India: भारत में लॉन्च हुए 4 नए iPhone मॉडल, जानिए कीमत से लेकर फीचर्स तक सबकुछ

Apple के “Awe Dropping Event” में कंपनी ने iPhone 17 सीरीज़ चारों मोबाइल के साथ ईयरपॉड और एप्पल वॉच भी लॉन्च कर दिए है।इस इवेंट में एप्पल ने iPhone 17 Series में चार मॉडल – iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max पेश किए. इन चारों में से iPhone 17 Pro Max अब तक का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल iPhone है। इसी के साथ दुनिया का सबसे पतला iPhone है iPhone 17 Air भी इस बार काफी स्पेशल रहा।

iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max

तीन कैमरा और खूबसूरत डिज़ाइन के सााथ लॉन्च हुआ है iPhone 17 Pro और Pro Max. बाकी सभी iPhone से ये iPhone 17 Pro और Max सबसे ज्यादा एडवांस है। तीन कलर्स (ऑरेन्ज, ग्रे और ब्लू) में इस वेरिएंट को उतारा गया है। Apple के मुताबिक इस मोबाइल में अभी तक की सबसे बढ़िया बैटरी लाइफ होने वाली है। तीन लेन्सेज़ के साथ इसका कैमरा भी बेहद खास होने वाला है। इसकी कीमत $1099 से शुरू होगी।

iPhone 17 Air

दुनिया का सबसे पतला iPhone है iPhone 17 Air, इसका साइज़ है सिर्फ 5.6mm, 48MP फ्यूजन कैमरा और 12MP फ्रंट कैमरा, डिस्प्ले होने वाला है 6.5 इंच. इसी के साथ दोनों तरफ मौजूद है सेरामिक शील्ड। iPhone 17 Air में सिर्फ E-Sim ही चलेगी।

iPhone 17

iPhone 17 का डिज़ाइन बिल्कुल iPhone 16 जैसी ही कंपनी ने रखा है। स्क्रीन साइज 6.3 और 5 कलर्स में अवेलेबल होगा iPhone 17. इसमें Apple (A19) चिप सेट मिलेगा, जिससे ये फोन पिछली सीरीज़ के मुकाबले बेहद फास्ट होने वाला है। Live ट्रांसलेशन, ऑल डे बैटरी लाइफ, 8 घंटे से ज्यादा, वीडियो प्लेबैक, 48 मेगापिक्सल फ्यूजन अल्ट्रा वाइड कैमरा और 12 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा।

Apple Watch 11

26 नए फीचर्स और डिज़ाइन के साथ लॉन्च हुई है Apple Watch 11. 5 G कॉलिंग, हाई बीपी, हार्ट रेट, SOS, स्लीप स्कोर, स्टेप काउन्ट्स आदि जैसे तमाम फीचर्स के साथ 26 और नए फीचर्स Apple Watch 11 में दिए गए हैं। पहले से बेहतर पूरे दिन यानी 24 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ ये वॉच कई बैंड्स में अवेलेबल होगी। Apple Watch 11 की कीमत $799 तक होगी।

Airpod Pro 3

एप्पल ने ईयरपॉड प्रो 3 लॉन्च कर दिया है. इस ईयरपॉड प्रो 3 में सबसे खास फीचर है लाइव ट्रांसलेशन, यानी किसी भी भाषा को आप बिना फोन निकाले एक टैप से समझ सकते हैं। इस ईयरपॉड प्रो 3 में 5 नए डिज़ाइन में ईयरटिप दिए गए हैं, जिससे ये हर किसी के कानों में आसानी से फिट जाएंगे। ईयरपॉड में हार्ट रेट भी मेजर कर सकते हैं, यानी अपनी फिटनेस एक्टिविटी को ट्रैक कर पाएंगे. इस ईयरपॉड 3 की कीमत है $249, 19 सितंबर से मार्केट में अवेलेबल होंगे।