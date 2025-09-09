Home > टेक - ऑटो > Apple Event 2025: कुछ देर में लॉन्च होगा iPhone 17 Pro Max, भारत में कीमत हो सकती है सिर्फ ₹…..

Apple का“Awe Dropping Event” कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला है. इस इवेंट में कंपनी अपनी नई iPhone 17 Series को पेश करेगी. इस सीरीज में चार मॉडल शामिल होंगे – iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max. इनमें से iPhone 17 Pro Max को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुकता है, क्योंकि यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल iPhone माना जा रहा है.

Published By: Renu chouhan
Published: September 9, 2025 18:05:18 IST

Apple का“Awe Dropping Eventकुछ ही घंटों में शुरू होने वाला है. इस इवेंट में कंपनी अपनी नई iPhone 17 Series को पेश करेगी. इस सीरीज में चार मॉडल शामिल होंगे iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max. इनमें से iPhone 17 Pro Max को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुकता है, क्योंकि यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल iPhone माना जा रहा है.

बैटरी अपग्रेड्स

लीक्स और रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार iPhone 17 सीरीज की सबसे बड़ी खासियत बैटरी होने वाली है. iPhone 17 Pro Max में 5088mAh की बैटरी दी जा सकती है, जो पिछले साल के iPhone 16 Pro Max (4685mAh) से लगभग 400mAh ज्यादा है. इसका मतलब है कि फोन और भी लंबे समय तक चार्ज रहेगा और खासकर गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और मल्टीटास्किंग करने वाले यूजर्स को बेहतर बैकअप मिलेगा.

इसी तरह iPhone 17 Pro में भी बड़ा अपग्रेड देखने को मिल सकता है, जिसमें 4252mAh बैटरी होने की संभावना है. स्टैंडर्ड iPhone 17 में 3692mAh बैटरी और सबसे पतले मॉडल iPhone 17 Air में 3149mAh बैटरी दी जा सकती है. हालांकि यह ध्यान देने वाली बात है कि ये आंकड़े eSIM-only वर्जन पर आधारित हैं. जिन देशों में अभी भी physical SIM मिलता है, वहां बैटरी थोड़ी कम हो सकती है.

डिस्प्ले और डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो iPhone 17 Pro Max इस सीरीज का सबसे बड़ा मॉडल होगा. इसमें 6.9-इंच का डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जिसमें ProMotion तकनीक और बेहद पतले बेजल दिए जा सकते हैं. इससे यूजर्स को और भी बेहतरीन और इमर्सिव अनुभव मिलेगा.

इसके अलावा, कैमरा सेटअप में भी बदलाव किया जा सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार Pro मॉडल्स में कैमरा को Horizontal Camera Bar में फिट किया जाएगा. साथ ही इस बार Apple अपने फोन को हल्का बनाने के लिए Aluminium Build का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे प्रीमियम लुक और फील तो मिलेगा ही, साथ ही फोन पकड़ने में भी आरामदायक होगा.

भारत में कितनी हो सकती है कीमत?

भारत में Apple iPhone हमेशा से महंगा रहा है और इस बार कीमत और बढ़ सकती है. हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone 17 Pro Max की शुरुआती कीमत ₹1,50,000 से ऊपर होने की उम्मीद है. स्टोरेज बढ़ने के साथ इसकी कीमत और ज्यादा हो सकती है. Pro मॉडल्स में मिलने वाले नए फीचर्स और बड़े बदलावों के चलते यह iPhone 17 सीरीज अब तक की सबसे महंगी लाइनअप बन सकती है.

Tags: iPhone 17iPhone 17 AiriPhone 17 ProiPhone 17 Pro Max
