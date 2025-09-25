Alto को पछाड़कर ये बनी सबसे सस्ती कार, कीमत और फीचर्स जानकर आप दंग रह जाएंगे!

भारत में जीएसटी 2.0 सुधारों के बाद एंट्री-लेवल कार बाजार में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. मारुति सुजुकी S-Presso अब भारत की सबसे सस्ती पैसेंजर कार बन गई है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹3.50 लाख रखी गई है. इस किफायती हैचबैक ने लंबे समय तक भारत की सबसे सस्ती कार रही Alto K10 को पीछे छोड़ दिया, जिसकी कीमत अब ₹3.70 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. S-Presso की SUV-इंस्पायर्ड डिजाइन और किफायती कीमत ने इसे छोटे कारों के सेगमेंट में सबसे आकर्षक विकल्प बना दिया है.

कीमत में बदलाव का कारण

इस बदलाव के पीछे मुख्य कारण हैं जीएसटी में कटौती और उत्पाद पोजिशनिंग. 4 मीटर से छोटी पेट्रोल कारों पर जीएसटी अब 28% से घटकर 18% हो गया है और अतिरिक्त सेस को हटा दिया गया है. इसके अलावा, मारुति ने S-Presso में सिक्स एयरबैग पैकेज नहीं जोड़ा, जो अब Alto K10 और Celerio में स्टैंडर्ड है. यही रणनीति इसे अल्टो से सस्ता बनाती है.

इंजन और माइलेज

S-Presso में मारुति का 1.0-लीटर K10C पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 67 bhp पावर और 89Nm टॉर्क उत्पन्न करता है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT (AGS) गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. इसके अलावा, CNG वेरिएंट भी उपलब्ध है, जिसमें 82Nm टॉर्क के साथ मैनुअल गियरबॉक्स है. माइलेज की बात करें तो मैनुअल वेरिएंट 24.76 kmpl और AMT वेरिएंट 25.30 kmpl का माइलेज देती है. इसमें आईडल स्टार्ट/स्टॉप फीचर भी है, जो माइलेज बढ़ाने में मदद करता है.

फीचर्स और सुरक्षा

उच्च वेरिएंट जैसे VXi+ और VXi+ (O) में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM दिए गए हैं. AMT वेरिएंट में ESP (Electronic Stability Program) और हिल-होल्ड असिस्ट जैसी सुरक्षा सुविधाएँ भी शामिल हैं. S-Presso के ये फीचर्स इसे शहर में और लंबी राइड्स पर भी सुरक्षित बनाते हैं.

अन्य कारों और SUV में कीमतों में कटौती

मारुति की Baleno, Swift और Dzire जैसी हैचबैक और सेडान कारों की कीमत में अब तक ₹87,700 तक की कमी देखी गई है. SUV रेंज में और भी बड़ी कटौती हुई है. Brezza और Fronx अब ₹1.12 लाख सस्ती हैं, जबकि Grand Vitara की कीमत में ₹1.07 लाख की कमी हुई है. rugged Jimny की कीमत ₹51,900 कम हुई है. कंपनी ने अपने SUV और MPV लाइनअप में भी बदलाव किया है. नई Victoris की शुरुआती कीमत ₹10.50 लाख है. MPV Invicto की कीमत में ₹61,700 की कटौती हुई है, जबकि Ertiga और XL6 क्रमशः ₹46,400 और ₹52,000 सस्ते हुए हैं.

Hatchbacks और बाजार रणनीति

मारुति के लिए हैचबैक कारें उनकी विकास रणनीति में केंद्रित हैं. यह दोपहिया से चारपहिया वाहन में अपग्रेड करने वाले ग्राहकों के लिए पहला कदम हैं. भारत में वर्तमान में लगभग 266 मिलियन दोपहिया वाहन और केवल 48 मिलियन चारपहिया वाहन हैं. Alto, जिसने अब तक 4.6 मिलियन यूनिट्स बेची हैं, दशकों से घरेलू नाम रही है. WagonR पिछले चार वर्षों से भारत की सबसे बिकने वाली कार बनी हुई है.

मारुति का कहना है कि यह नई कीमतें सीमित समय के लिए हैं और साल के अंत में इन्हें समीक्षा के बाद अपडेट किया जा सकता है. कंपनी का मानना है कि अगले वित्तीय वर्ष में बाजार 6–7% की वृद्धि के साथ फिर से मजबूती से उभरेगा.