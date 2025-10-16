Home > टेक - ऑटो > ADAS in Two Wheelers : अब सिर्फ कारों में नहीं! ये 3 दमदार इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक्स दे रहे हैं ADAS टेक्नोलॉजी, सफर बनेगा सेफ

ADAS in Two Wheelers : ADAS तकनीक अब सिर्फ कारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि Ultraviolette और Ola जैसी कंपनियों ने इसे अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और बाइक्स में भी देना शुरू कर दिया है, जिससे सेफ्टी बढ़ेगी.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 16, 2025 7:45:36 AM IST

ADAS in Two Wheelers : आज के समय में सड़क सेफटी को लेकर लोगों में जागरूकता लगातार बढ़ रही है और इसी के चलते ऑटोमोबाइल कंपनियां भी अपने वाहनों में उन्नत सुरक्षा फीचर्स देने पर ध्यान दे रही हैं. इन्हीं फीचर्स में से एक है ADAS यानी Advanced Driver Assistance System, जो अब केवल कारों तक सीमित नहीं रह गया है. अब ये अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी मोटरसाइकिल और स्कूटर्स में भी आ रही है.

 क्या है ADAS और क्यों है जरूरी?

ADAS एक ऐसा सिस्टम है जो ड्राइवर या राइडर को रोड पर संभावित खतरों के प्रति सतर्क करता है और मुश्किल हालात में दुर्घटनाओं को टालने में मदद करता है. पहले ये तकनीक सिर्फ लग्जरी कारों में ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब धीरे-धीरे इसे किफायती सेगमेंट तक भी पहुंचाया जा रहा है और अब, ये बदलाव टू-व्हीलर सेगमेंट में भी देखने को मिल रहा है.

कुछ भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनियां अपने फ्लैगशिप मॉडल्स में बेसिक ADAS फीचर्स देना शुरू कर चुकी हैं. आइए जानते हैं उन बाइक्स और स्कूटर्स के बारे में, जो इस स्मार्ट और सेफ तकनीक से लैस हैं.

Ultraviolette X-47 Crossover: पहली एडवेंचर बाइक ADAS फीचर के साथ

Ultraviolette एक देसी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है जिसने हाल ही में अपनी नई X-47 Crossover मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹2.49 लाख है.

 खासियतें:

 इसमें HyperSense ADAS तकनीक मिलती है, जो स्टैंडर्ड के तौर पर दी गई है.
 ये सिस्टम 77GHz रियर-फेसिंग रडार का उपयोग करता है, जिसकी ट्रैकिंग रेंज 200 मीटर तक है.
 ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट और रियर कोलिजन डिटेक्शन जैसे फीचर्स दिए गए हैं.
 डैशबोर्ड पर ड्यूल-कैमरा डैशकैम भी मौजूद है.
 ये बाइक 10.3 kWh बैटरी पैक के साथ आती है, जो 323 किमी तक की रेंज देने का दावा करती है.

Ultraviolette Tesseract: स्कूटर में भी हाई-टेक सेफ्टी

Ultraviolette का एक और इनोवेटिव प्रोडक्ट है Tesseract, जो एक इलेक्ट्रिक मैक्सी स्कूटर है. इसे मार्च 2025 में लॉन्च किया गया था और इसकी कीमत ₹1.45 लाख (एक्स-शोरूम) है.

 हाईटेक फीचर्स:

 यह टू-व्हीलर फ्रंट और रियर रडार सिस्टम के साथ आता है.
 ब्लाइंड-स्पॉट डिटेक्शन, कोलिजन अलर्ट, और लेन चेंज असिस्ट जैसे फीचर्स इसमें शामिल हैं.
 इसमें इंटीग्रेटेड डैशकैम दी गई है जो राइड के दौरान रिकॉर्डिंग कर सकती है.
 स्कूटर में 20.4 hp की इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है जो 261 किमी IDC रेंज देती है.
 टॉप स्पीड 125 किमी/घंटा है और यह मात्र 2.6 सेकंड में 0 से 60 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है.

Ola S1 Pro Sport: पावर और सेफ्टी का नया कॉम्बिनेशन

देश की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माता Ola Electric ने अगस्त में अपने सबसे पावरफुल स्कूटर S1 Pro Sport को लॉन्च किया था, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹1.50 लाख है.

 सेफ्टी और टेक्नोलॉजी:

 ये स्कूटर कैमरा-आधारित ADAS सिस्टम के साथ आता है.
 ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, कोलिजन अलर्ट और ट्रैफिक साइन रिकग्निशन जैसे सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं.
 फ्रंट कैमरा डैशकैम के रूप में काम करता है.
 इसमें 5.2 kWh बैटरी पैक है, जो 320 किमी की IDC रेंज देता है.
 इसकी मोटर 21.4 bhp की पावर जनरेट करती है और टॉप स्पीड 152 किमी/घंटा है.

ADAS टेक्नोलॉजी का टू-व्हीलर्स में आना एक क्रांतिकारी कदम है. जहां पहले यह तकनीक केवल महंगी और लग्जरी कारों तक सीमित थी, वहीं अब इसे आम आदमी के रोजमर्रा के सफर में भी शामिल किया जा रहा है. Ultraviolette और Ola जैसी भारतीय कंपनियां इस दिशा में बेहतरीन शुरुआत कर चुकी हैं.

