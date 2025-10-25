AC Cover Tips : सही कवर से नहीं ढका है AC, तो मोटे खर्चे के लिए हो जाएं तैयार..!

AC Cover Tips : सर्दियों का मौसम आते ही अधिकतर लोग एयर कंडीशनर (AC) का इस्तेमाल बंद कर देते हैं. लेकिन इसे ठीक से नहीं संभाला गया, तो गर्मियों में इसे फिर से चलाने पर कई समस्याएं आ सकती हैं. धूल, नमी और बारिश AC के पार्ट्स को खराब कर सकती है. अच्छी खबर ये है कि कुछ आसान तरीकों को अपनाकर आप अपने AC की उम्र बढ़ा सकते हैं और अगले सीजन में सर्विसिंग पर खर्च भी कम कर सकते हैं.

AC को ढकते समय बहुत से लोग पॉलिथिन या प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल कर लेते हैं. ऐसा करना गलत है क्योंकि पॉलिथिन से ढके AC में हवा का प्रवाह बंद हो जाता है और इससे कंडेंसर यूनिट में फंगस, जंग या कीड़े लगने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए AC को हमेशा ऐसे कवर से ढकें जिसमें थोड़ी-बहुत हवा पास हो सके.

प्लाई का कवर सबसे सेफ ऑप्शन

यदि आपका AC दीवार पर लगी हुई मशीन है, तो उसके ऊपर प्लाई का कस्टम कवर बनवाना सबसे अच्छा है. इससे बारिश, बर्फ या नमी से AC सेफ रहेगा और किसी अलग कवर की जरूरत नहीं पड़ेगी. प्लाई का कवर मजबूत होता है और लंबे समय तक AC को सुरक्षित रख सकता है.

बाजार के कवर पर भरोसा न करें

अक्सर लोग बाजार में मिलने वाले सस्ते कवर का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये AC को सही से सुरक्षा नहीं देते और इनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती. बेहतर यही है कि चारों तरफ लकड़ी का कस्टम कवर बनवाएं. इससे नमी नहीं जमेगी, धूल नहीं जाएगी और हवा का प्रवाह भी बना रहेगा.

बीच-बीच में सफाई जरूरी

AC को सर्दियों में ढकते समय सीधे छह महीने तक न छोड़ें. बीच-बीच में इसे खोलकर धूल साफ करते रहें. इससे जमी हुई गंदगी हट जाएगी और AC को फिर से इस्तेमाल करने पर कोई परेशानी नहीं होगी.

UV रेजिस्टेंट कवर का इस्तेमाल करें

अगर आपका AC बाहर की धूप में लगा है, तो उसका कवर UV रेजिस्टेंट होना चाहिए. इससे AC का रंग धूप में नहीं उड़ेगा और जब आप इसे दोबारा खोलेंगे, तो इसका रंग वही रहेगा जो आपने छोड़ा था.

सर्दियों में AC को सही तरीके से कवर करना सिर्फ सुरक्षा का सवाल नहीं है, बल्कि ये आपकी मशीन की उम्र बढ़ाने और अगले मौसम में अतिरिक्त खर्च बचाने का आसान तरीका है. सही कवर, बीच-बीच की सफाई और मजबूत सामग्री का इस्तेमाल करके आप AC को लंबे समय तक टनाटन चला सकते हैं.