अब खत्म होगी बुलेट की दादागिरी! आ गई सबसे स्टाइलिश बाइक, कीमत भी काफी कम
Home > टेक - ऑटो > अब खत्म होगी बुलेट की दादागिरी! आ गई सबसे स्टाइलिश बाइक, कीमत भी काफी कम

अब खत्म होगी बुलेट की दादागिरी! आ गई सबसे स्टाइलिश बाइक, कीमत भी काफी कम

यह रेट्रो क्रूजर बाइक अक्टूबर 2025 के पहले हफ्ते से देशभर की सभी BigWing डीलरशिप्स पर उपलब्ध होगी. इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसे आप होंडा की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी BigWing शोरूम से बुक कर सकते हैं.

By: Renu chouhan | Published: October 1, 2025 8:43:40 AM IST

अब खत्म होगी बुलेट की दादागिरी! आ गई सबसे स्टाइलिश बाइक, कीमत भी काफी कम

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने भारतीय बाजार में अपनी प्रीमियम मिड-साइज मोटरसाइकिल रेंज को बढ़ाते हुए नई Honda CB350C स्पेशल एडिशन लॉन्च की है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत बेंगलुरु में ₹2,01,900 रखी गई है. यह रेट्रो क्रूजर बाइक अक्टूबर 2025 के पहले हफ्ते से देशभर की सभी BigWing डीलरशिप्स पर उपलब्ध होगी. इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसे आप होंडा की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी BigWing शोरूम से बुक कर सकते हैं.

डिजाइन और नए अपडेट्स
Honda CB350 प्लेटफॉर्म, जिसे पहले Hness नाम से बेचा जाता था, अब CB350C नाम से आ चुका है. इसके स्पेशल एडिशन में कुछ खास अपडेट्स किए गए हैं. बाइक में नया CB350C लोगो, फ्यूल टैंक पर स्पेशल एडिशन बैज और फ्यूल टैंक, फ्रंट व रियर फेंडर पर नई स्ट्राइप्ड ग्राफिक्स दी गई हैं. इन बदलावों से इसका लुक और भी ज्यादा रेट्रो और प्रीमियम दिखता है.

लुक और कलर ऑप्शन
इस बाइक में क्रूजर बाइक की पहचान वाली सीधी राइडिंग पोजिशन बरकरार रखी गई है. इसके अलावा कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स भी किए गए हैं. पीछे की तरफ क्रोम-फिनिश ग्रैब रेल दी गई है और सीट के मामले में ब्लैक या ब्राउन ड्यूल-सीट का विकल्प मौजूद है. कलर ऑप्शन की बात करें तो ग्राहक इसे दो नए शेड्स – Rebel Red Metallic और Matt Dune Brown में खरीद सकते हैं. ये कलर इसके क्लासिक क्रूजर स्टाइल को और भी निखारते हैं.

टेक्नोलॉजी और फीचर्स
Honda CB350C स्पेशल एडिशन में क्लासिक लुक्स के साथ मॉडर्न फीचर्स का शानदार मेल है. इसमें डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो Honda Smartphone Voice Control System (HSVCS) को सपोर्ट करता है. इसके जरिए राइडर्स अपने हेडसेट से कनेक्ट होकर नेविगेशन और कॉलिंग जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं. सुरक्षा और स्मूथ राइडिंग के लिए इसमें डुअल-चैनल ABS, असिस्ट और स्लिपर क्लच और Honda Selectable Torque Control (HSTC) दिया गया है. HSTC फिसलन भरी सड़कों पर व्हील स्लिप को रोकने में मदद करता है, जिससे राइड और भी सुरक्षित हो जाती है.

किससे होगा मुकाबला
Honda CB350C का सीधा मुकाबला भारतीय बाजार की पॉपुलर क्रूजर बाइक्स से होगा. खासतौर पर यह रॉयल एनफील्ड बुलेट और क्लासिक जैसी मोटरसाइकिलों को टक्कर देगी. होंडा का भरोसा, नई टेक्नोलॉजी और स्टाइलिश डिजाइन इस बाइक को युवाओं और क्रूजर प्रेमियों के लिए एक शानदार विकल्प बनाते हैं.

Tags: hondahonda cb350chonda cb350c special edition
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कोरियन ड्रामा का मज़ा अब Netflix पर – इन सीरीज़...

October 2, 2025

सर्दियों में ताकत बढ़ाए मेथी लड्डू, जानें आसान तरीका

October 2, 2025

इंटीमेट सीन्स से भरपूर हैं ये Web Series, देखने से...

October 2, 2025

तीन बच्चों की मां हैं Rihanna, बोल्डनेस में किसी से...

October 2, 2025

पंडित छन्नूलाल मिश्रा के ये भजन और सोहर जो आज...

October 2, 2025

Dussehra 2025 पूजा में करें इन मंत्रों का जप, शत्रुओं...

October 2, 2025
अब खत्म होगी बुलेट की दादागिरी! आ गई सबसे स्टाइलिश बाइक, कीमत भी काफी कम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

अब खत्म होगी बुलेट की दादागिरी! आ गई सबसे स्टाइलिश बाइक, कीमत भी काफी कम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अब खत्म होगी बुलेट की दादागिरी! आ गई सबसे स्टाइलिश बाइक, कीमत भी काफी कम
अब खत्म होगी बुलेट की दादागिरी! आ गई सबसे स्टाइलिश बाइक, कीमत भी काफी कम
अब खत्म होगी बुलेट की दादागिरी! आ गई सबसे स्टाइलिश बाइक, कीमत भी काफी कम
अब खत्म होगी बुलेट की दादागिरी! आ गई सबसे स्टाइलिश बाइक, कीमत भी काफी कम