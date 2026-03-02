Home > टेक - ऑटो > Aadhaar Mobile Number Update: घर बैठे बदलें नंबर, सिर्फ ₹75 में होगा काम; यहां जानें पूरा प्रोसेस

Update mobile number in Aadhaar online: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (UIDAI) ने एक नया आधार ऐप पेश किया है जिससे यूज़र्स घर बैठे अपना फ़ोन नंबर अपडेट कर सकते हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 2, 2026 11:52:22 PM IST

Aadhaar Mobile Number Update: आधार में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना अब बहुत आसान हो गया है. अब आपको आधार सेंटर जाने या लंबी लाइनों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है. यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (UIDAI) ने एक नया आधार ऐप पेश किया है जिससे यूज़र्स घर बैठे अपना फ़ोन नंबर अपडेट कर सकते हैं. इस सर्विस की फ़ीस सिर्फ़ 75 रुपये है.

क्योंकि सरकारी नौकरियों, सब्सिडी और कई सर्विसेज़ के लिए आधार ज़रूरी है, इसलिए OTP वेरिफ़िकेशन और आसान ऑथेंटिकेशन के लिए अपना मोबाइल नंबर अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है.

 ऑनलाइन मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें

अगर आप सोच रहे हैं कि आधार में अपना मोबाइल नंबर ऑनलाइन कैसे अपडेट करें, तो नया आधार ऐप इसे आसान बनाता है. सबसे पहले, अपनी आधार डिटेल्स का इस्तेमाल करके ऐप डाउनलोड करें और लॉग इन करें. लॉग इन करने के बाद, “सर्विसेज़” सेक्शन में जाएँ. वहाँ, आपको मोबाइल नंबर अपडेट का ऑप्शन मिलेगा.

ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना नया मोबाइल नंबर डालें. उस नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा. इसे कन्फ़र्म करने के लिए आपको OTP डालना होगा. OTP वेरिफ़िकेशन के बाद, ऐप आपसे फ़ेस ऑथेंटिकेशन पूरा करने के लिए कहेगा. इस स्टेप से यह पक्का होता है कि सिर्फ़ आधार होल्डर ही रिक्वेस्ट कर रहा है. फेस ऑथेंटिकेशन हो जाने के बाद, आपको सर्विस चार्ज के तौर पर Rs 75 देने होंगे. पेमेंट सफल होने के बाद, आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी.

आधार मोबाइल नंबर अपडेट फीस, OTP प्रोसेस और टाइम लिमिट

जैसा कि ऐप में बताया गया है, आधार मोबाइल नंबर अपडेट फीस Rs 75 है. इसमें कोई हिडन चार्ज नहीं हैं. OTP वेरिफिकेशन ज़रूरी है क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन ज़्यादातर वन-टाइम पासवर्ड से काम करता है.

रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद, अपडेट को आधार डेटाबेस में दिखने में 15 दिन तक लग सकते हैं. आप ऐप के अंदर ही स्टेटस चेक कर सकते हैं.

आधार में अपना मोबाइल नंबर अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है. चाहे आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हों, बेनिफिट ले रहे हों, या कोई ऑफिशियल सर्विस इस्तेमाल कर रहे हों, ज़्यादातर मामलों में OTP वेरिफिकेशन ज़रूरी होता है. UIDAI के नए आधार ऐप से, अब आप बिना किसी परेशानी के घर बैठे आसानी से पूरा प्रोसेस पूरा कर सकते हैं.

