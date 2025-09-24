Aadhaar Card Update 2025: UIDAI का बड़ा अपडेट! अब ऐसे बदलें आधार से लिंक फोन नंबर

Aadhaar update: आज के समय में आधार कार्ड हमारी पहचान का सबसे जरूरी दस्तावेज बन चुका है. सरकार की ज्यादातर योजनाओं और ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना जरूरी है. जब भी आप किसी आधार-संबंधित सेवा का उपयोग करते हैं, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP (वन-टाइम पासवर्ड) भेजा जाता है. अगर आपका पुराना नंबर बंद हो गया है या आप नया मोबाइल नंबर आधार से लिंक करना चाहते हैं, तो आपको इसे अपडेट कराना होगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि अब UIDAI ने ऑनलाइन मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा बंद कर दी है. यानी अब आपको मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) या अधिकृत केंद्र पर जाना होगा.

आधार मोबाइल नंबर अपडेट क्यों जरूरी है?

* सरकारी सब्सिडी योजनाओं का लाभ लेना

* बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में OTP वेरिफिकेशन

* पासपोर्ट, पैन कार्ड या अन्य सरकारी दस्तावेजों में वेरिफिकेशन

* आधार से जुड़े ऑनलाइन अपडेट और डाउनलोड सेवाओं का इस्तेमाल

आधार सेवा केंद्र पर अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें?

* ‘My Aadhaar’ सेक्शन में जाकर ‘Book an Appointment’ चुनें.

* अपना शहर या लोकेशन दर्ज करें और ‘Proceed to Book Appointment’ पर क्लिक करें.

* मोबाइल नंबर और कैप्चा डालकर ‘Generate OTP’ करें और OTP वेरिफाई करें.

* अब अपनी आधार डिटेल्स जैसे आधार नंबर, नाम, जन्मतिथि, राज्य, शहर और चुना हुआ आधार सेवा केंद्र भरें.

* ‘Mobile Number Update’ विकल्प चुनें.

* अपनी सुविधा के अनुसार तारीख और समय चुनें और ‘Submit’ पर क्लिक करके अपॉइंटमेंट कन्फर्म करें.

आधार सेवा केंद्र पर जाकर अपडेट करने की प्रक्रिया

* UIDAI अधिकारी आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेंगे.

* नया मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक कर दिया जाएगा.

* इसके लिए आपको ₹50 शुल्क देना होगा.

* अंत में आपको एक Acknowledgement Slip मिलेगी, जिसमें URN (Update Request Number) लिखा होगा.

मोबाइल नंबर अपडेट का स्टेटस कैसे चेक करें?

1. UIDAI की वेबसाइट [uidai.gov.in](https://uidai.gov.in) पर जाएं.

2. ‘My Aadhaar’ सेक्शन में ‘Check Aadhaar Status’ पर क्लिक करें.

3. यहां ‘Check Enrolment & Update Status’ का विकल्प चुनें.

4. URN नंबर और कैप्चा भरकर ‘Submit’ करें.

5. स्क्रीन पर आपके अपडेट का वर्तमान स्टेटस दिख जाएगा.