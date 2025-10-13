ChatGPT, Gemini, Perplexity और Grok यूज करते हैं? भूलकर भी न करें ये 7 गलतियां
आज के समय में AI चैटबॉट्स जैसे ChatGPT, Gemini, Perplexity और Grok हमारी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं- लेकिन तभी, जब हम इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करें. कई बार यूजर्स कुछ आम गलतियां कर देते हैं, जिससे आउटपुट गलत या जोखिम भरा हो सकता है. यहां जानिए 7 बड़ी गलतियां, जिन्हें AI चैटबॉट्स के साथ कभी नहीं करना चाहिए.

By: Renu chouhan | Published: October 13, 2025 6:04:30 AM IST

आज के समय में AI चैटबॉट्स जैसे ChatGPT, Gemini, Perplexity और Grok हमारी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं- लेकिन तभी, जब हम इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करें. कई बार यूजर्स कुछ आम गलतियां कर देते हैं, जिससे आउटपुट गलत या जोखिम भरा हो सकता है. यहां जानिए 11 बड़ी गलतियां, जिन्हें AI चैटबॉट्स के साथ कभी नहीं करना चाहिए.

हर जवाब पर आंख मूंदकर भरोसा न करें
AI चैटबॉट्स “जानकारी नहीं जानते”, बल्कि अपने ट्रेनिंग डाटा के आधार पर जवाब जेनरेट करते हैं. इसलिए ये कभी-कभी गलत या भ्रामक जानकारी भी आत्मविश्वास के साथ दे सकते हैं. खासकर कानूनी, मेडिकल या फाइनेंशियल विषयों पर जवाब को हमेशा भरोसेमंद स्रोतों से क्रॉस-चेक करें.

अपनी निजी जानकारी साझा न करें
कभी भी पासवर्ड, बैंक डिटेल्स, या कंपनी से जुड़ी गोपनीय जानकारी चैटबॉट में न डालें. भले ही प्लेटफॉर्म सुरक्षित हों, लेकिन डेटा लॉगिंग या ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. चैट को हमेशा सेमी-पब्लिक स्पेस की तरह ट्रीट करें.

अस्पष्ट या अधूरी क्वेरी न डालें
AI तब बेहतर काम करता है जब उसे स्पष्ट निर्देश मिलते हैं. “एक रिपोर्ट लिखो” की जगह “300 शब्दों की रिपोर्ट Q3 सेल्स पर इंटरनल न्यूजलेटर के लिए लिखो” जैसे डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स ज्यादा सटीक रिजल्ट देते हैं.

हर प्लेटफॉर्म की सीमा जानें
ChatGPT – क्रिएटिव राइटिंग और एनालिसिस में अच्छा है
Gemini – Google सर्विसेज से जुड़ा है
Perplexity – लाइव वेब डेटा देता है
Grok – X (Twitter) के लिए रियल-टाइम इनसाइट्स देता है
गलत प्लेटफॉर्म पर गलत काम करने से रिजल्ट खराब हो सकते हैं.

बिना सोच-समझे AI पर निर्भर न रहें
AI का काम आपकी सोच को सपोर्ट करना है, उसे रिप्लेस करना नहीं. अगर आप बिना जांचे AI के जवाब को सीधे यूज कर लेते हैं, तो यह आपकी ओरिजिनैलिटी और जिम्मेदारी दोनों को कम करता है. हमेशा आउटपुट को वेरिफाई करें और अपनी समझ जोड़ें.

कोड या आउटपुट को जांचे बिना यूज न करें
अगर आप डेवलपर हैं और AI से कोड लिखवा रहे हैं, तो उसे टेस्ट करना न भूलें. एक गलत लाइन से पूरा ऐप क्रैश हो सकता है. यही बात फाइनेंशियल मॉडल या लीगल डॉक्युमेंट्स पर भी लागू होती है- हमेशा मैनुअल वैरिफिकेशन करें.

डेटा प्राइवेसी और पॉलिसी पर ध्यान दें
AI चैटबॉट्स का इस्तेमाल करने से पहले उनकी प्राइवेसी पॉलिसी और डेटा लोकेशन जरूर जांचें. कई थर्ड-पार्टी बॉट्स यूजर डेटा को विदेशी सर्वर्स पर स्टोर करते हैं, जो डेटा प्रोटेक्शन कानूनों का उल्लंघन हो सकता है.

