Home > टेक - ऑटो > iPhone में छिपे हैं ऐसे फीचर्स, जिनसे आपकी जिंदगी हो सकती है और भी आसान

iPhone में छिपे हैं ऐसे फीचर्स, जिनसे आपकी जिंदगी हो सकती है और भी आसान

कई बार हम कुछ छोटी-छोटी चीजों के लिए ज्यादा समय और मेहनत लगाते हैं, जबकि iPhone में मौजूद कुछ छुपे हुए फीचर्स आपकी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे 5 गुप्त iPhone फीचर्स, जो आपको जरूर आजमाने चाहिए.

By: Renu chouhan | Published: October 21, 2025 1:09:34 PM IST

iPhone में छिपे हैं ऐसे फीचर्स, जिनसे आपकी जिंदगी हो सकती है और भी आसान

Apple के iPhones में ढेरों ऐसे फीचर्स होते हैं, जिनका ज्यादातर यूजर्स को पता ही नहीं होता. ये फीचर्स आपके रोजमर्रा के स्मार्टफोन एक्सपीरियंस को तेज, आसान और स्मार्ट बना सकते हैं. कई बार हम कुछ छोटी-छोटी चीजों के लिए ज्यादा समय और मेहनत लगाते हैं, जबकि iPhone में मौजूद कुछ छुपे हुए फीचर्स आपकी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे 5 गुप्त iPhone फीचर्स, जो आपको जरूर आजमाने चाहिए.

Back Tap से स्क्रीनशॉट लेना- बस फोन के पीछे टैप करें!
iPhone का Back Tap फीचर बहुत ही काम का है, लेकिन ज्यादातर यूजर्स इससे अनजान हैं. इस फीचर में आप फोन की पीठ पर टैप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कोई और एक्शन कर सकते हैं.

इसे ऑन करने के लिए:
* Settings में जाएं
* फिर Accessibility > Touch > Back Tap
* अब चुनें Double Tap या Triple Tap
* अब स्क्रीनशॉट, Siri या स्क्रीन लॉक जैसे एक्शन असाइन करें

Text Shortcuts से सेव करें समय – “OMW” से बने “On My Way”
हर बार वही-वही मैसेज टाइप करना बोरिंग और टाइम-वेस्टिंग हो सकता है. लेकिन iPhone का Text Replacement फीचर आपकी इस समस्या को चुटकियों में हल कर सकता है.

इसे सेट करने का तरीका:
* Settings > General > Keyboard > Text Replacement
* अब Plus (+) आइकन पर टैप करें
* Phrase में डालें: “On my way”
* Shortcut में डालें: “OMW”

Control Centre से तुरंत Timer सेट करें – बिना ऐप खोले
हर बार Clock ऐप खोलकर Timer सेट करना झंझट वाला लगता है? अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा.

तरीका:
* Control Centre खोलें
* Timer आइकन को लॉन्ग-प्रेस करें
* स्लाइडर से टाइम सेट करें और Start पर टैप करें

Important Sounds के लिए अलर्ट पाएं – जैसे डोरबेल, बेबी क्राई या अलार्म
iPhone का Sound Recognition फीचर खासकर उन लोगों के लिए बना है जो सुनने में कठिनाई महसूस करते हैं, लेकिन ये फीचर हर किसी के लिए फायदेमंद है.

एक्टिवेट करने का तरीका:
* Settings > Accessibility > Sound Recognition
* इसे ऑन करें और चुनें वो साउंड्स जिनके लिए आप अलर्ट चाहते हैं
  (जैसे डोरबेल, बेबी क्राइ, फायर अलार्म आदि)

Bright स्क्रीन से बचें – आंखों के लिए बेहतर Low-Brightness मोड
रात में फोन यूज करते वक्त iPhone की ब्राइट स्क्रीन आंखों पर असर डालती है. ऐसे में Reduce White Point फीचर मदद कर सकता है.

इस्तेमाल कैसे करें:
* Settings > Accessibility > Display & Text Size
* Reduce White Point ऑन करें
* स्लाइडर से अपने अनुसार ब्राइटनेस कम करें

Tags: featuresiPhone
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कम दाम में शानदार SUV! 9 लाख लोग कर चुके...

October 21, 2025

घर पर बनाएं माचा मास्क और पाएं ताजगी भरी त्वचा

October 21, 2025

नदी या कांच! भारत की इस नदी में बहता है...

October 21, 2025

कोरियन स्किन के लिए Rice Water कितना फायदेमंद? यहां जानें

October 21, 2025

5 इंग्रेडिएंट्स में तैयार करें स्पंजी और टेस्टी चॉकलेट केक

October 21, 2025

क्या आपका चेहरा इन हिस्सों में बार-बार मुंहासे देता है?

October 21, 2025
iPhone में छिपे हैं ऐसे फीचर्स, जिनसे आपकी जिंदगी हो सकती है और भी आसान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

iPhone में छिपे हैं ऐसे फीचर्स, जिनसे आपकी जिंदगी हो सकती है और भी आसान
iPhone में छिपे हैं ऐसे फीचर्स, जिनसे आपकी जिंदगी हो सकती है और भी आसान
iPhone में छिपे हैं ऐसे फीचर्स, जिनसे आपकी जिंदगी हो सकती है और भी आसान
iPhone में छिपे हैं ऐसे फीचर्स, जिनसे आपकी जिंदगी हो सकती है और भी आसान