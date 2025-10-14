Home > टेक - ऑटो > 25 kmpl माइलेज और 5 स्टार सेफ्टी! सितंबर में इस कार ने मचा डाला धमाल, खरीदने को टूट पड़े ग्राहक

25 kmpl माइलेज और 5 स्टार सेफ्टी! सितंबर में इस कार ने मचा डाला धमाल, खरीदने को टूट पड़े ग्राहक

25 kmpl तक का माइलेज, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, 360 डिग्री कैमरा, और क्रूज़ कंट्रोल जैसी सुविधाओं के साथ यह कार ग्राहकों की पहली पसंद बन गई. सितंबर महीने में इसकी बिक्री में 85% की ग्रोथ देखने को मिली, जिससे यह कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई.

By: Renu chouhan | Published: October 14, 2025 10:09:19 AM IST

25 kmpl माइलेज और 5 स्टार सेफ्टी! सितंबर में इस कार ने मचा डाला धमाल, खरीदने को टूट पड़े ग्राहक

हर महीने की तरह सितंबर 2025 में भी देशभर में लाखों कारें बिकीं, लेकिन इस बार जो कार सबसे ज्यादा चर्चा में रही, वह है Maruti Suzuki Dzire. यह कार न सिर्फ शानदार माइलेज देती है बल्कि सेफ्टी और फीचर्स के मामले में भी जबरदस्त है. 25 kmpl तक का माइलेज, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, 360 डिग्री कैमरा, और क्रूज़ कंट्रोल जैसी सुविधाओं के साथ यह कार ग्राहकों की पहली पसंद बन गई. सितंबर महीने में इसकी बिक्री में 85% की ग्रोथ देखने को मिली, जिससे यह कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई.

ग्राहकों की ऑल-टाइम फेवरेट बनी डिजायर
मारुति सुजुकी की यह सेडान हमेशा से लोगों की पसंद रही है. इसकी स्मूद ड्राइविंग, शानदार माइलेज और कम मेंटेनेंस कॉस्ट इसे फैमिली यूज़ के लिए परफेक्ट बनाती है. सितंबर 2025 में 20,038 यूनिट्स की बिक्री हुई, जबकि पिछले साल इसी महीने 10,853 यूनिट्स बिकी थीं. यानी इस बार बिक्री में लगभग 85% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. डिजायर अब उन चुनिंदा कारों में शामिल हो गई है जिनकी महीने में 20 हजार से ज्यादा यूनिट्स बिकी हैं. लॉन्ग ड्राइव के दौरान यह कार बेहद आरामदायक रहती है और इसका केबिन साइलेंट व लग्ज़री फील देता है.

GST घटने से सस्ती हुई, डिमांड बढ़ी
सितंबर में सरकार द्वारा नई GST दरें लागू किए जाने के बाद कई कारों की कीमतें कम हुईं. डिजायर पर भी इसका असर पड़ा और यह पहले से ज़्यादा सस्ती हो गई. कम कीमत के चलते बड़ी संख्या में ग्राहकों ने इसे खरीदने का फैसला किया. नई कीमतों के साथ शोरूम्स में इस गाड़ी की डिमांड अचानक बढ़ी और कंपनी को फायदा हुआ. कई ऑटो एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह टैक्स रिलीफ डिजायर की सेल्स में बूस्ट का मुख्य कारण बना.

जानिए कार की खासियतें
मारुति सुजुकी डिजायर को कंपनी ने पेट्रोल और CNG दोनों वेरिएंट्स में लॉन्च किया है. यह ऑटोमैटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों में आती है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹6.26 लाख से ₹9.31 लाख तक जाती है. इसमें दिया गया है 1197cc का 3-सिलेंडर इंजन, जो 80bhp की पावर और 111.7Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह कार 5 लोगों के बैठने के लिए पर्याप्त स्पेस देती है और कंपनी दावा करती है कि यह 25.71 kmpl तक का माइलेज देती है. जो लोग ईंधन बचत और परफॉर्मेंस दोनों चाहते हैं, उनके लिए यह कार शानदार ऑप्शन है.

फीचर्स से भरी पड़ी है डिजायर
डिजायर में कंपनी ने कंफर्ट और सेफ्टी दोनों पर बराबर ध्यान दिया है. इसमें दिए गए हैं – पावर स्टीयरिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, की-लेस एंट्री, और पावर विंडोज. सुरक्षा के लिए इसमें ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम), सेंट्रल लॉकिंग, 6 एयरबैग्स, सीट बेल्ट वॉर्निंग, TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हैं. इसके अलावा, इसका 360 डिग्री कैमरा सिस्टम पार्किंग और ड्राइविंग दोनों को और सुरक्षित बनाता है.

क्यों है यह कार इतनी पॉपुलर?
मारुति सुजुकी डिजायर को भारतीय परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. यह फ्यूल एफिशिएंसी, कंफर्ट, सेफ्टी और कम मेंटेनेंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन पेश करती है. इसी वजह से यह सेडान सेगमेंट में लगातार टॉप-सेलिंग कार बनी हुई है. 6 लाख से शुरू होने वाली इसकी कीमत, साथ ही बेहतरीन माइलेज और फीचर्स, उसे हर बजट के खरीदार के लिए एक समझदार विकल्प बनाते हैं.

Tags: dzire mileage, dzire price in india, Maruti, maruti suzuki dzire 2025
25 kmpl माइलेज और 5 स्टार सेफ्टी! सितंबर में इस कार ने मचा डाला धमाल, खरीदने को टूट पड़े ग्राहक

25 kmpl माइलेज और 5 स्टार सेफ्टी! सितंबर में इस कार ने मचा डाला धमाल, खरीदने को टूट पड़े ग्राहक

25 kmpl माइलेज और 5 स्टार सेफ्टी! सितंबर में इस कार ने मचा डाला धमाल, खरीदने को टूट पड़े ग्राहक
25 kmpl माइलेज और 5 स्टार सेफ्टी! सितंबर में इस कार ने मचा डाला धमाल, खरीदने को टूट पड़े ग्राहक
25 kmpl माइलेज और 5 स्टार सेफ्टी! सितंबर में इस कार ने मचा डाला धमाल, खरीदने को टूट पड़े ग्राहक
25 kmpl माइलेज और 5 स्टार सेफ्टी! सितंबर में इस कार ने मचा डाला धमाल, खरीदने को टूट पड़े ग्राहक