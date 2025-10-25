₹20,000 में आ रहा है Nothing का नया Phone 3a Lite! फीचर्स सुनकर चौंक जाएंगे आप

Nothing अपने किफायती स्मार्टफोन सीरीज में एक और नया मॉडल जोड़ने की तैयारी में है. कंपनी पहले ही Phone 3a और Phone 3a Pro लॉन्च कर चुकी है, और अब खबरें आ रही हैं कि ब्रांड जल्द ही Nothing Phone 3a Lite लेकर आ सकता है. इसका नाम ही बताता है कि यह सीरीज का सबसे सस्ता और हल्का वर्जन होगा, जिसे बजट रेंज में लॉन्च किया जाएगा.

Nothing Phone 3a Lite क्या है?

Nothing का नया Phone 3a Lite एक बजट-फ्रेंडली स्मार्टफोन होगा जो Phone 3a सीरीज का हिस्सा बनेगा. इस सीरीज में पहले से दो मॉडल मौजूद हैं — Phone 3a और Phone 3a Pro. “Lite” वर्जन का मतलब है कि यह सबसे सस्ता मॉडल होगा जिसमें बेसिक लेकिन आकर्षक फीचर्स दिए जाएंगे. टेक टिप्स्टर सुधांशु अंभोरे के अनुसार, Nothing का अगला स्मार्टफोन यही Phone 3a Lite होगा. बताया जा रहा है कि यह फोन ग्लोबल मार्केट के साथ भारत में भी लॉन्च किया जाएगा. Nothing पहले से ही भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है — कंपनी ने CMF ब्रांड का हेडक्वार्टर भारत में बनाया है और यहां मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा निवेश कर रही है.

Geekbench पर दिखा Nothing का नया डिवाइस

हाल ही में एक नया Nothing स्मार्टफोन Geekbench पर देखा गया है, जिसे माना जा रहा है कि यह Phone 3a Lite ही है. इस फोन में ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है, जो संभवतः MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट पर चलता है. इस फोन का मॉडल नंबर A001T बताया गया है- जो CMF Phone 2 Pro (A001) से मिलता-जुलता है, यानी यह उसी प्लेटफॉर्म पर बनाया गया हो सकता है. Geekbench स्कोर के अनुसार, फोन ने Single-core में 1,003 और Multi-core में 2,925 पॉइंट्स हासिल किए हैं. इसका मतलब यह है कि यह फोन परफॉर्मेंस के मामले में CMF Phone 2 Pro और Nothing Phone 3a के बीच की पोजिशन पर रहेगा.

Nothing Phone 3a Lite: डिजाइन और फीचर्स (लीक्ड जानकारी)

अब तक मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक, Phone 3a Lite का डिजाइन CMF Phone 2 Pro से मिलता-जुलता होगा. इसमें 6.77 इंच का Full-HD+ AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा. फोन में 5,000mAh बैटरी दी जा सकती है जो 33W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी. डिजाइन की बात करें तो, यह फोन Phone 3a सीरीज के बाकी मॉडलों की तरह दिखेगा और ब्लैक और व्हाइट दो कलर ऑप्शन्स में आएगा. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि इसमें Glyph LED लाइट्स (जो Nothing की पहचान हैं) दी जाएंगी या नहीं.

Nothing Phone 3a Lite की कीमत (अनुमानित)

लीक्स के अनुसार, Phone 3a Lite की कीमत लगभग ₹20,000 के आसपास हो सकती है. यह फोन कंपनी के दो अन्य मॉडल्स — CMF Phone 2 Pro और Nothing Phone 3a — के बीच की जगह भरेगा. फोन में 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलने की उम्मीद है. हालांकि, अभी तक इसके लॉन्च डेट के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.