WPL 2026 Mega Auction Live Streaming: किस टीम के पर्स में कितना पैसा, कब, कहां और कैसे देखें नीलामी की Live Streaming?

WPL 2026 Mega Auction Live Streaming: वूमेंस प्रीमियर लीग 2026 का मेगा ऑक्शन 27 नवंबर को नई दिल्ली होगा. ये एक दिन का ऑक्शन होगा. WPL की इस नीलामी में कुल 277 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी. इस मेगा ऑक्शन में कई बड़ी-बड़ी खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला होगा. जिनमें भारत की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा का नाम भी शामिल है. इसके अलावा रेणुका सिंह पर भी इस मेगा ऑक्शन में सभी की नज़रें रहेंगी. इस लिस्ट में न्यूजीलैंड से सोफी डिवाइन और अमेलिया केर, इंग्लैंड से सोफी एक्लेस्टोन, ऑस्ट्रेलिया से एलिसा हीली और मेग लैनिंग और द.अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ड्ट पर भी नज़रें रहेंगी.

किस टीम के पर्स में कितना पैसा?

WPL के मेगा ऑक्शन में यूपी वॉरियर्स की टीम के पास सबसे ज़्यादा पैसा है. यूपी वॉरियर्स के पास मेगा ऑक्शन से पहले 14.5 करोड़ रुपये हैं. यूपी वॉरियर्स की टीम ने मेगा ऑक्शन से पहले सिर्फ एक खिलाड़ी को ही रिटेन किया था. वहीं सबसे कम पैसों की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम का पर्स सबसे छोटा है. दिल्ली के पास केवल 5.70 करोड़ रुपये.

यूपी वॉरियर्स- 14.5 करोड़ रुपये

गुजरात जॉयंट्स- 9 करोड़ रुपये

रॉयल चैलेंजर्स बेगलुरू- 6.15 करोड़ रुपये

मुंबई इंडियंस- 5.75 करोड़ रुपये

दिल्ली कैपिटल्स- 5.70 करोड़ रुपये

किस टीम को खरीदने हैं कितने खिलाड़ी?

किस टीम के पर्स में कितने पैसे हैं ये तो आपने जान लिया, लेकिन अब आपको ये भी बता देते हैं कि सभी टीमों को कितने-कितने खिलाड़ी खरीदने हैं और किस टीम में कितने स्लॉट खाली हैं? दरअसल हर टीम को 18 खिलाड़ियों का स्क्वॉड बनाना है. इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा स्लॉट यूपी वॉरियर्स को भरने हैं. यूपी की टीम ने सिर्फ एक ही खिलाड़ी को रिटेन किया है. ऐसे में यूपी को 17 खिलाड़ी खरीदने होंगे.

यूपी वॉरियर्स- 17 खिलाड़ी

गुजरात जॉयंट्स- 16 खिलाड़ी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू- 14 खिलाड़ी

मुंबई इंडियंस- 13 खिलाड़ी

दिल्ली कैपिटल्स- 13 खिलाड़ी

मतलब यूपी और गुजरात की टेबल पर सबसे ज्यादा काम है. वहीं मुंबई, दिल्ली और RCB को बैलेंस बैठाने के लिए स्मार्ट बिडिंग करनी होगी.

पहली बार इस्तेमाल होगा RTM कार्ड

इस साल की नीलामी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है RTM कार्ड यानि की Right To Match का इस्तेमाल. कम खिलाड़ी रिटेन करने वाली टीमों को ज्यादा RTM मिले हैं.

यूपी वॉरियर्स- 4 RTM

गुजरात जॉयंट्स- 3 RTM

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू- 1 RTM

मुंबई इंडियंस- 0

दिल्ली कैपिटल्स- 0

यूपी के पास अपनी पसंदीदा खिलाड़ियों को वापस टीम में लेने का बड़ा मौका है.

कब, कहां और कैसे देखे WPL Auction?

WPL की नीलामी 27 नवंबर को दिल्ली में होगी. ऑक्शन का कवरेज़ 02:30 बजे से शुरू होगा और बिडिंग दोपहर को 3:30 बजे से शुरू होगी.

टीवी पर कौन से चैनल पर देखें लाइव स्ट्रीमिंग?

WPL की नीलामी का लाइव प्रसारण आप टीवी पर सीधे स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं.

OTT पर आप कहां देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग?

WPL की नीलामी का लाइव प्रसारण आप OTT पर सीधे Jio Hotstar App पर देख सकते हैं.

