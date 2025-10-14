Home > खेल > भारत की धमाकेदार जीत के बाद WTC Points Table में बड़ा उलटफेर, लेकिन टॉप पर पहुंचना अभी बाकी!

WTC Points Table: भारत ने वेस्टइंडीज को 2-0 से हराकर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) की अंक तालिका में अपनी स्थिति मज़बूत कर ली है. जानिए कैसे शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया ने जीत प्रतिशत बढ़ाकर शीर्ष स्थान की दौड़ में ऑस्ट्रेलिया को चुनौती दी है.

By: Shivani Singh | Last Updated: October 14, 2025 12:46:45 PM IST

WTC Points Table: ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) में टीम इंडिया ने एक बार फिर अपनी ताकत का सबूत दे दिया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम ने न सिर्फ सीरीज अपने नाम की, बल्कि अंक तालिका में भी अपनी स्थिति को और मज़बूत कर लिया है. शुभमन गिल की कप्तानी में युवा चेहरों ने उम्मीद से बढ़कर खेल दिखाया और भारत को जीत की लय में बनाए रखा.
अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि क्या टीम इंडिया आने वाले मुकाबलों में शीर्ष स्थान की दौड़ में ऑस्ट्रेलिया को टक्कर दे पाएगी?

आपको बता दें कि आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-2027) टेस्ट क्रिकेट में शीर्ष टूर्नामेंट का चौथा संस्करण है. यह जून 2025 में शुरू हुआ और जून 2027 में लॉर्ड्स में फाइनल के साथ समाप्त होगा.  WTC Points Table की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई टीम अभी अपने तीनों मैच में जीत हासिल कर 36 अंक के साथ टॉप पर विराजमान हैं.

वेस्टइंडीज को हराने का भारत कको मिला इनाम

जबकि भारतीय टीम को दो मैचों की टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज को 2-0 से हराने के बाद फायदा मिला है. टीम इंडिया नंबर-3 पर ही बनी हुई है, लेकिन उनकी जीत प्रतिशत में बदलाव हुआ. दूसरे टेस्ट मैच जीतने से पहले भारत का जीत प्रतिशत 55.56 का था और उनके पास 40 अंक थे, लेकिन अब दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज को रौंदने के बाद भारत का जीत प्रतिशत 61.90 से हो गया है.

ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की अंक तालिका में टॉप पर ऑस्ट्रेलियाई टीम है, जिनका जीत प्रतिशत 100 का है. दूसरे नंबर पर श्रीलंकाई टीम है, जिन्होंने 2 में से एक मैच जीतकर 16 अंक और 66.67 जीत प्रतिशत हासिल किया है. नंबर 3 पर टीम इंडिया है, जिन्होंने 7 में से 4 मैच जीते है, जबकि दो मैच में हार और एक मैच में उन्हें ड्रॉ का सामना करना पड़ा है. टीम इंडिया के पास 52 अंक है और उनका जीत प्रतिशत 61.90 हो गया है. नंबर-4 पर इंग्लैंड की टीम 5 मैच में से 2 मैच जीतकर 26 अंक और 43.33 जीत प्रतिशत के साथ मौजूद है.

